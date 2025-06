VarEVolt: le batterie inglesi per hypercar con ricarica ultra rapida. E poi sarà vera rivoluzione?

I britannici di RML Group hanno sviluppato VarEVolt, batteria ad alta densità per hypercar: carica completa in 18 secondi, ora pronta alla produzione

È di questi giorni la notizia che potrebbe dare una svolta concreta alla visione sul mondo dei veicoli elettrici e della mobilità “alla spina”. Il web ha dato un bel risalto a RML Group (qui, il sito web di RML Group), storica realtà inglese legata ai motori a combustione e impegnata anche nel motorsport, che ha annunciato di aver sviluppato la VarEVolt, una batteria per hypercar in grado di ricaricarsi completamente in soli 18 secondi.

VarEVolt by RML Group: un dettaglio sui cablaggi della super batteria

L’innovazione ha ottenuto la certificazione di Conformità della Produzione (CoP), un passaggio chiave per avviare la produzione su larga scala. Il dispositivo offre la più alta densità di potenza nel settore automobilistico: 6 kW per chilogrammo. Il suo C-rate di 200 consente un rilascio e una ricarica di energia estremamente rapidi (Fiat 500 EV: ricarica veloce con il battery swap).

La Porsche Taycan sembra lenta nella ricarica

Per confronto, la Porsche Taycan (leggi la prova di Porsche Taycan Turbo S) – uno dei riferimenti del settore – ha un C-rate di 4-5 e impiega da 12 a 18 minuti per una ricarica completa. La scelta di sviluppare la batteria internamente è nata dall’assenza di fornitori in grado di soddisfare le esigenze delle hypercar ad alte prestazioni di RML.

VarEVolt è già stata sottoposta a test severi, superati con successo sulla hypercar ibrida Czinger 21C (guarda la hypercar ibrida), dove ha scaricato 4,5 kWh di energia in 40 secondi. Il 2 giugno ha ricevuto l’approvazione per la produzione, rispettando la normativa UN ECE 100, che ne garantisce la sicurezza per l’impiego su strada.

VarEVolt by RML Group: i test della super batteria effettuati sulla Czinger 21C ibrida

Una struttura innovativa ad alta efficienza

Un elemento centrale è la struttura modulare e scalabile, che consente l’ottimizzazione di autonomia, potenza o un equilibrio tra le due, a seconda delle necessità del veicolo. RML prevede anche kit di aggiornamento per hypercar come LaFerrari e McLaren P1, per migliorarne autonomia e prestazioni.

VarEVolt by RML Group: kit di aggiornamento batteria per la Ferrari LaFerrari

Queste le prestazioni della batteria in sintesi:

Ricarica completa di 4,4 kWh in 18 secondi

Possibile ricarica di 75 kWh in circa 5 minuti

Prestazioni superiori ai tempi di rifornimento benzina

VarEVolt by RML Group: anche la McLaren P1 potrà montare il kit batteria inglese

In futuro anche per modelli di grande produzione?

Attualmente destinata al segmento high performance di lusso, la tecnologia rappresenta una “Formula 1 delle batterie”. Tuttavia, la previsione è che innovazioni simili possano estendersi progressivamente a modelli più accessibili, contribuendo a superare definitivamente l’ansia da autonomia e dando un forte slancio alla mobilità elettrica, oggi un po’ bloccata da autonomia limitata dei veicoli e carenza di infrastrutture di ricarica. Voi cosa ne pensate della batteria superveloce di RML? Può essere la vera svolta? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/06/2025