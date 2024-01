Rimac shock: e se la prossima supercar fosse alimentata con...

Avete letto bene, ''Rimac'' e ''gasolio'' nelle stessa frase. No, non è un infelice titolo clickbait ma piuttosto l'estrema sintesi di quanto dichiarato, in una recente intervista ad Autocar, dal fondatore e capo della Rimac, Mate Rimac, che ha delineato le prossime mosse per il marchio croato, attualmente impegnato nella produzione della sua seconda vettura, la Nevera EV da 1.877 cavalli (qui l'ennesimo record). ''Rimac non si limita all'elettrico: sta perseguendo ciò che è più stimolante al momento'', ha affermato Rimac, svelando che sta lavorando a un programma volto a determinare se i cosiddetti nanotubi possano rappresentare una fonte efficace di energia per un veicolo. L'essenza di questa innovativa idea consiste nel surriscaldare combustibili liquidi ''chimicamente differenti'' per generare elettricità, la quale potrebbe alimentare un motore elettrico, eliminando così la necessità di una batteria nel sistema di propulsione elettrica.

Record Rimac Nevera: quattro motori e 1.919 CV di potenza complessiva

E SE FOSSE IL DIESEL? Mate Rimac ha menzionato gas liquido del petrolio, idrogeno e diesel come esempi di carburanti idonei ad alimentare questo rivoluzionario sistema. Ha anche rivelato che la sua azienda ha individuato una startup che sta sperimentando questa tecnologia su scala ridotta e che i test preliminari suggeriscono che i nanotubi potrebbero operare con un'efficienza dell'80%, nettamente superiore alla media di un motore a combustione interna, stimata intorno al 30%. Secondo Rimac, i sottoprodotti di questo processo includono CO2 e altri gas, ma in quantità nettamente inferiori rispetto alle emissioni di un motore a combustione interna tradizionale. Vi immaginate quindi in futuro una Rimac ad elevatissime prestazioni, ma (almeno in parte) alimentata a gasolio?

VEDI ANCHE

Record Rimac Nevera: solo 29 secondi per fare 0-400-0 km/h

NEL PROSSIMO FUTURO Il fondatore è convinto che questo programma abbia implicazioni di rilevanza significativa per l'intera industria automobilistica, con un focus particolare sulle auto sportive, suggerendo che l'eliminazione della batteria da un sistema di propulsione elettrica potrebbe portare a notevoli risparmi di peso e vantaggi in termini di imballaggio. La Rimac sembra pronta a rivoluzionare il settore, esplorando nuove frontiere dell'energia per ridefinire il futuro delle auto sportive. Tutto questo è allo stato attuale esclusivamente sperimentale e bene lontano da un'applicazione su un prodotto di serie. Tuttavia, l'attenzione rivolta da Rimac a questa possibile soluzione è certamente stimolante. Stiamo alla finestra.

Fonte: Autocar UK

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 05/01/2024