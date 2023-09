Tushek Aeon: la nuova hypercar slovena che sfida Rimac Nevera

Verrà proposta in versione plug-in hybrid con V8 o in alternativa con propulsore 100% elettrico da oltre 2.000 CV di potenza

La Casa automobilistica slovena Tushek ha svelato di recente Aeon: una super sportiva elettrificata ad altissime prestazioni pensata per insidiare modelli del calibro di Rimac Nevera e Pininfarina Battista (qui il video del record). Tushek Aeon verrà proposta in due differenti versioni: ibrida plug-in con motore V8 e in declinazione completamente elettrica.

Tushek Aeon: il frontale

ELETTRIFICAZIONE SPINTA Aeon V8 PHEV sviluppa 1.930 CV, con un peso che sia attesta a 1.480 kg. La versione completamente elettrica fa ancora meglio, la potenza massima erogata dal sistema a batterie si attesta infatti a 2.500 CV, con un peso di poco inferiore a 1.600 kg. Sebbene l’auto che vedete nelle immagini sia ancora un modello sperimentale, lo sviluppo dell’auto sembra davvero a buon punto, tanto che la Casa slovena è pronta a svelare le specifiche finali entro la fine di settembre (qui la nuova piattaforma di Williams Advanced Engineering). Aeon si unirà a Tushek TS900 Apex, andando ad ampliare la gamma del costruttore. La TS900 Apex vanta una tiratura limitata a 36 esemplari, sviluppa 1.332 CV per un peso a vuoto inferiore ai 1.350 kg. Ciò la rende una delle hypercar più leggere al mondo.

Tushek Aeon: il 3/4 frontale

NUOVA CONCEZIONE ''Per Tushek, Aeon rappresenta un nuovo inizio nel modo di produrre hypercar, con un focus speciale sulla personalizzazione. Ogni veicolo è realizzato su misura, così da creare un legame senza precedenti. L’auto è pensata per concedere ai clienti di personalizzare completamente gli interni del veicolo. Questo ci distingue da tutti gli altri produttori e garantisce che ogni veicolo sia davvero unico'', ha affermato Aljosa Tusek, CEO e fondatore di Tushek.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/09/2023