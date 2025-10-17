Mercedes Classe S: il concept Vision Iconic anticipa la futura ammiraglia?

Il rendering digitale di Sugar Design immagina la berlina top class fra design futuristico e tutta l'eleganza dei modelli della Stella

L’artista digitale Sugar Design (qui la pagina Instagram di Sugar Design) ha immaginato come potrebbe apparire la Mercedes Classe S di prossima generazione, ispirandosi al concept Vision Iconic da poco svelato dalla casa tedesca (leggi tutto su Mercedes-Benz Vision Iconic).

Maxi berlina di lusso in stile coupé

Il rendering mostra una berlina a quattro porte dalle linee pulite e dinamiche, che unisce elementi della coupé futuristica con il tetto che si inclina dolcemente verso la coda a quelli tradizionali dell’ammiraglia tedesca. E considerando che molti immaginano che la Vision Iconic potrebbe evolversi in una futura Classe S Coupé, l'esercizio di stile non è del tutto privo di merito.

Mercedes Classe S: interpretazione digitale di Sugar Design della berlina di lusso tedesca

L’interpretazione evidenzia alcuni tratti distintivi:

Griglia illuminata e fari aggressivi, ereditati dal concept Vision Iconic

Prese d’aria ridisegnate e parafanghi pronunciati

Cerchi a sette razze e un profilo aerodinamico che ricorda una gran turismo

Mercedes Classe S: la futura ammiraglia potrebbe ispirarsi al concept Vision iconic

La classe di Mercedes, l'opulenza di Maybach

Il posteriore adotta un design dalle linee molto fluide con gruppi ottici a LED sottili e un diffusore discreto. Nel complesso, l’aspetto suggerisce una berlina moderna, vicina per raffinatezza alle versioni Maybach.

Gli interni del concept Mercedes (guarda la homepage di Mercedes Italia) non sono ancora definiti, ma è plausibile che riprendano i motivi Art Déco del concept, combinando materiali pregiati e tecnologie avanzate.

L’attuale Classe S W223, introdotta nel 2020, riceverà molto probabilmente un aggiornamento nel 2026. Con ogni probabilità gli interventi si concentreranno su gruppi ottici e paraurti, con possibili novità nella griglia illuminata e nei sistemi di guida autonoma.

Mercedes Classe S: la show car Vision Iconic svelata recentemente dalla Casa di Stoccarda

Il linguaggio stilistico della Mercedes Vision Iconic potrebbe quindi anticipare le linee delle future Classe S e delle ammiraglie del marchio previste per il prossimo decennio. Voi cosa ne pensate di questa libera interpretazione della futura ammiraglia di Stoccarda? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/10/2025