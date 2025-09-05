Mercedes-AMG GT2 Edition W16: la più estrema nel video con Kimi Antonelli

AMG alza l’asticella con la nuova Mercedes-AMG GT2 Edition W16, evoluzione radicale della GT2 svelata a fine 2022. Una belva talmente estrema da non essere adatta alla strada, ma solo per la pista: ne faranno solo 30 esemplari, tutti firmati dal pilota Kimi Antonelli del team Mercedes-AMG Petronas F1, che vediamo protagonista del video di lancio.

Da pista, ma non da gara

L'arrivo di una AMG GT Track Sport era nell'aria e ve l'avevamo anticipato. La Casa di Affalterbach sostiene un legame forte e immediato con il mondo della Formula 1, che va oltre il nome W16 (ispirato alla monoposto) e all'autografo di Antonelli.

Anche sulla GT2 Edition W16 troviamo dettagli tecnici derivati concettualmente dalla W16 E Performance, come l'aerodinamica attiva con DRS, la funzione Push2Pass e un rapporto peso/potenza da brividi. Risultato? La GT più potente mai costruita per il programma Customer Racing.

Ma la Mercedes-AMG GT2 Edition W16, badate bene, non è un’auto da gara omologata, bensì una track car senza compromessi, pensata per i collezionisti amanti dei piaceri forti e per gli appassionati dei track day.

“L’ho provata in pista: il Push2Pass è sensazionale. Potente e sicura, trasmette fiducia subito. Orgoglioso di lasciare la mia firma su ogni esemplare”, ha detto Kimi Antonelli. Ma che cosa c'è sotto?

Mercedes-AMG GT2 Edition W16, il volante ricorda le F1

Il V8 più estremo di Affalterbach

Alla base c’è il noto 4.0 litri V8 biturbo della GT2 (707 CV), che quando il Push2Pass viene premuto eroga fino a 830 CV e 1.000 Nm di coppia, con un aumento di 100 CV e 200 Nm extra.

Il V8 scarica la sua potenza su un cambio sequenziale a sei marce in configurazione transaxle, collegato tramite un albero di trasmissione in carbonio. E con i suoi 1.430 kg complessivi, la GT2 Edition W16 vanta un rapporto peso/potenza di 1,7 kg/CV.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16, il motore V8 da quasi mille cavalli

Aerodinamica da Formula 1

Il pacchetto aerodinamico è stato sviluppato sui circuiti della massima serie. Spiccano le feritoie attive sopra i passaruota, un diffusore maggiorato e specchi rivisti.

Ma soprattutto c’è il Drag Reduction System (DRS), proprio come sulle monoposto: un tasto sul volante e l’ala posteriore si appiattisce, riducendo la resistenza e permettendo di superare i 320 km/h.

Sospensioni a quattro vie completamente regolabili e barre antirollio settabili su quattro livelli permettono poi di cucirsi l’assetto addosso.

Non mancano i dispositivi di sicurezza standard per il Customer Racing AMG: cellula in carbonio, cinture a cinque punti, estintore, serbatoio protetto e ABS da competizione. A questi si aggiunge il traction control a più livelli.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16, il battitacco e la gabbia di protezione

La consegna è un evento. Certo, per quel prezzo...

Il look è un omaggio diretto alla Formula 1 Mercedes: livrea con motivo a stelle dipinto a mano, dettagli in verde Petronas e cerchi in magnesio alleggeriti con inserti colorati che richiamano la monoposto.

All’interno domina il carbonio opaco, abbinato a cuciture e dettagli in tinta coi colori dello sponsor. Sul tunnel centrale spicca il badge che ricorda la serie limitata “1 of 30”.

Ogni esemplare della Mercedes-AMG GT2 Edition W16 sarà consegnato in un evento privato su circuito europeo, con briefing tecnico, sessione in pista e meet & greet con i piloti e i tecnici Mercedes-AMG Petrons F1. In dotazione anche l'abbigliamento tecnico OMP e un casco Bell in livrea F1. Il prezzo? 649.000 euro IVA esclusa.

