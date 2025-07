Che cosa sappiamo della Mercedes-AMG GT Track Sport in arrivo

Mercedes-AMG svela la GT Track Sport Concept: un prototipo estremo con motore V8, ispirato alle GT3 e pronto per macinare record

La versione ufficiale è la seguente: secondo Mercedes-AMG ''la Concept AMG GT Track Sport lascia intendere che la famiglia GT non è ancora completa. Questa concept car senza compromessi è progettata per prestazioni dinamiche di guida assolute, al top per stabilire nuovi standard e tempi da record''.

La Mercedes-AMG GT Track Sport coperta dal suo telo

Ciò di cui stiamo parlando è insomma un prototipo, destinato però ad andare in produzione. E la pista sarebbe nel suo DNA. Con un primo teaser, Mercedes-AMG offre ora uno scorcio del progetto ad alte prestazioni ancora camuffato, nell'officina dove viene finalizzato prima di dover dimostrare la sua efficacia sui circuiti di prova.

Dettaglio del cofano della Mercedes-AMG GT Track Sport

Con la versione Track Sport della Mercedes-AMG GT, la casa di Affalterbach ''anticipa una possibile espansione della serie GT con un motore V8'' - e quello sul frazionamento del motore è un dettaglio interessante. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Belva da track day, auto da corsa o stradale estrema?

La Mercedes-AMG GT Track Sport accanto a una gomma Michelin stradale

Quella sotto il telo potrebbe essere la versione stradale della futura auto da competizione per la classe GT3: una homologation special destinata a essere targata e utilizzabile anche su strada. La gomma che si vede accanto al prototipo camuffato - una Michelin stradale - potrebbe essere una conferma.

L'alettone della Mercedes-AMG GT Track Sport è bello grosso!

Certo è che, con l'alettone che si ritrova, la Concept AMG GT Track Sport dovrebbe essere qualcosa di molto vicino alla Porsche 911 GT3 RS. ''La seconda generazione della AMG GT a due porte è stata presentata nel 2023 e da allora la famiglia di auto sportive è in costante crescita'', commentano da Affalterbach. E questo non è che un assaggio di ciò che sta per arrivare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2025