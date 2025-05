Incidente in pista a Sepang: guarda la Mercedes-AMG GT che impatta contro le barriere (Video)

Una Mercedes-AMG GT sbatte contro le barriere del circuito di Sepang in Malesia per colpa dei freni. Auto distrutta ma passeggeri salvi. Il video da YouTube

Quando la passione per il motorsport (leggi l'esperienza con Mercededs-AMG e Kimi Antonelli) si trasforma in un bel grattacapo. Qualche giorno fa, un violento incidente si è verificato sul circuito di Sepang, in Malesia, durante un track day.

La supercar tedesca fuori controllo

L'episodio ha coinvolto una Mercedes-AMG GT, uscita di pista dopo un apparente guasto ai freni. Guardiamo il video dal canale YouTube Roads.sg e poi cerchiamo di capire cosa può essere successo.

Visto che botto? Le immagini registrate da una telecamera di bordo (guarda in video il record della AMG One al Nurburgring) sono da cardiopalma e mostrano dal vivo quanto accaduto sul circuito asiatico. La supercar affronta le curve 13 e 14 a elevata velocità, ma dopo un breve allungo il guidatore perde completamente il controllo in fase di frenata.

Secondo alcune fonti, l'incidente sarebbe avvenuto il 18 maggio, ma la data precisa non è stata confermata ufficialmente.

Le immagini mostrano che il momento critico emerge quando la AMG GT, lanciata a circa 230 km/h, supera un’altra auto poco prima della zona di frenata.Mentre la vettura sulla destra rallenta senza problemi, la sportiva tedesca non decelera in modo efficace.

Mercedes-AMG GT: il punto d'impatto alla curva 15 del circuito di Sepang

Mercedes-AMG GT: reazione del guidatore inutile

Il guidatore sembra accorgersi della situazione e tenta una manovra disperata sterzando verso sinistra, ma l'auto prosegue dritta, schiantandosi frontalmente contro le barriere all’ingresso della curva 15, una delle più tecniche e insidiose del tracciato per via della sua contropendenza.

Secondo una testimonianza riportata, il passeggero dell’auto sarebbe il proprietario della Mercedes-AMG GT, il quale avrebbe confermato la piena idoneità tecnica dell’auto prima della sessione in pista, incluso il corretto funzionamento dell’impianto frenante.

Tuttavia, le immagini e le foto scattate dopo l'impatto suggeriscono il possibile cedimento di un tubo flessibile dell’impianto frenante, causa principale del mancato rallentamento.

Mercedes-AMG GT: il tubo flessibile dei freni rotto potrebbe essere la causa dell'incidente

Entrambi gli occupanti dell’auto hanno riportato ferite piuttosto gravi, tra cui, secondo quanto riferito, un trauma alla colonna vertebrale per il pilota, ma entrambi non sono in pericolo di vita.

Mercedes-AMG GT: cellula di sicurezza fondamentale

Nonostante l'entità dell'urto, l’abitacolo della AMG GT ha mantenuto una buona integrità strutturale: parabrezza e portiere sono rimasti intatti, segno di un’efficace progettazione in termini di sicurezza passiva.

Mercedes-AMG GT: gli istanti prima della collisione con l'auto che viaggiava a circa 230 km/h

La passione per il motorsport si sfoga in pista non su strada

Senza dubbio, è fondamentale preparare al meglio qualsiasi auto che partecipa a un track day, ma l’imprevisto è dietro l’angolo. Per questo motivo, se volete dare libero sfogo alla vostra passione, meglio farlo in pista dove la sicurezza è al massimo. Cosa ne pensate?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/05/2025