Mercedes dice addio alla sobrietà: ecco la nuova coupé elettrica

Mercedes anticipa una nuova era di design con un coupé elettrico dal frontale illuminato e richiami Art Déco. Che si fa notare

Altro che understatement tedesco. La prossima Mercedes potrebbe essere tutto tranne che discreta. Un nuovo coupé a due porte, ancora senza nome, è pronto a segnare l’inizio di una nuova era stilistica per la Stella. Il primo indizio? Una griglia monumentale, tutta illuminata, che mai e poi mai passerebbe inosservata.

Omaggio al passato, sguardo al futuro

L’anticipazione arriva direttamente dal chief designer Gorden Wagener, che su Instagram ha definito il misterioso prototipo “the shape of things to come”. Parole che suonano come un manifesto.

Perché sì, il nuovo concept guarda al futuro, ma lo fa strizzando l’occhio ai fasti del passato, in particolare alle Vision Maybach 6 Coupé e Cabriolet viste a Pebble Beach nel 2016 e 2017.

Nelle foto teaser, l’auto appare in penombra, ma i dettagli non lasciano spazio ai dubbi: fari sottili con grafiche a stella, splitter pronunciato, cerchi neri di generose dimensioni e, soprattutto, una calandra completamente chiusa e retroilluminata. Tradotto: sotto il cofano c’è un cuore elettrico, non un V8 a benzina.

Il ritorno del glamour firmato Benz

C’è chi parla già di erede spirituale della S-Class Coupé, quella che per decenni ha rappresentato la Mercedes più elegante e scenografica. E in effetti, la silhouette racconta proprio questo: fiancate scolpite, cofano lungo, coda muscolosa. Un linguaggio classico reinterpretato in chiave hi-tech.

Wagener la definisce una “love letter to the past and future” — e, a giudicare dai teaser, non esagera. La Stella sembra voler recuperare il gusto del “lusso emozionale”, quello che si era un po’ perso negli anni più razionali della gamma EQ.

Nuova Mercedes Grand Coupé, i fianchi scolpiti da vera coupé

Dentro, un salotto Art Déco

Uno dei teaser mostra anche un frammento dell’abitacolo: luci blu, materiali sartoriali e forme che ricordano l’Art Déco. Niente minimalismo scandinavo: qui si parla di tecnologia vestita da haute couture.

Le immagini non ci offrono una visione d'insieme, ma da quanto Wagener aveva detto giorni fa a proposito della Audi Concept C, ci possiamo aspettare schermi digitali enormi che si fondono nella plancia come gioielli incastonati nel legno e nell’alluminio.

Nuova Mercedes Grand Coupé, bocchetta di ventilazione o altoparlante?

Sogno o realtà?

Per ora, Mercedes non ha annunciato una data di debutto. Ma le voci di corridoio parlano di una presentazione imminente, forse già nelle prossime settimane. Resta il mistero: studio di design o anteprima concreta di un nuovo modello di serie? E quanto ai motori, solo EV o anche qualche proposta più vicina ai gusti dei petrolhead?

Certo è che la Stella non ha intenzione di abbandonare il concetto di gran coupé, anche nell’era elettrica. E con questa nuova visione, la sobrietà tedesca — quella fatta di linee pulite e cromature discrete — sembra pronta a lasciare il passo a un’estetica più teatrale, più luminosa, più audace. Per trasformare ogni nastro d'asfalto in un red carpet.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/10/2025