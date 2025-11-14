Mercedes-AMG SL 2026: è in arrivo il lifting che non ti aspetti

A Stoccarda devono aver deciso che, prima di voltare pagina con la nuova generazione della GT, c’era ancora qualcosa da dire sulla sua compagna di scuderia. Così, un po’ a sorpresa, Mercedes-AMG sembra pronta a mettere mano alla SL, preparando un restyling che nessuno si aspettava davvero. Le prime conferme arrivano dal Nürburgring, dove un nostro fotografo ha pizzicato un prototipo camuffato che, a giudicare dai dettagli, potrebbe essere la futura SL 63 rinfrescata.
Mercedes-AMG SL 2026, il frontale
Frontale ritoccato, ma le novità non finiranno lì
Per ora, gli interventi sembrano concentrarsi soprattutto sulla parte anteriore, con paraurti rivisti e prese d’aria ridisegnate. È però molto probabile che anche la coda riceva una rinfrescata, magari con nuovi gruppi ottici e un paraurti più scolpito. Di solito, quando AMG aggiorna un modello, tende ad armonizzare l’intero pacchetto estetico.
All’interno ci si può aspettare un ambiente rivisto nei materiali, nelle finiture e nel layout del sistema infotainment. Una revisione della dotazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda ADAS, connettività e servizi digitali, è praticamente scontata.
Mercedes-AMG SL 2026, vista laterale
Motore: arriveranno più cavalli?
La domanda che tutti si pongono riguarda il cuore della SL: il V8 biturbo da 4 litri. Oggi eroga tra 585 e 616 CV, valori tutt’altro che timidi (senza calcolare le altre motorizzazioni, con il mild hybrid da 2 ltri e 381 CV, o il V8 plug-in hybrid da 816 CV). Ma nel panorama attuale, dove le elettriche più aggressive sfiorano o superano i 1.000 CV, qualche cavallo in più potrebbe essere un modo per restare competitivi agli occhi degli appassionati AMG più esigenti.
Una SL che vuole restare protagonista
Il lifting della SL non è un semplice intervento estetico: sembra piuttosto un modo per mantenere la roadster AMG in prima linea, affilata quanto basta per affrontare un mercato sempre più competitivo e tecnologico. Con la nuova AMG GT in arrivo, e un panorama sportivo in piena rivoluzione elettrica, una SL aggiornata potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione perfetto fra tradizione e futuro.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|AMG SL 43 Premium
|381 / 280
|143.794 €
|AMG SL 43 Premium Plus
|381 / 280
|147.295 €
|AMG SL 55 4Matic+ Premium
|476 / 350
|178.962 €
|AMG SL 55 4Matic+ Premium Plus
|476 / 350
|182.465 €
|AMG SL 63 4Matic+ Premium
|585 / 430
|207.784 €
|AMG SL 63 4Matic+ Premium Plus
|585 / 430
|211.288 €
|AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium
|612 / 450
|237.778 €
|AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium Plus
|612 / 450
|241.282 €
