Mercedes-AMG SL 2026: è in arrivo il lifting che non ti aspetti

A Stoccarda devono aver deciso che, prima di voltare pagina con la nuova generazione della GT, c’era ancora qualcosa da dire sulla sua compagna di scuderia. Così, un po’ a sorpresa, Mercedes-AMG sembra pronta a mettere mano alla SL, preparando un restyling che nessuno si aspettava davvero. Le prime conferme arrivano dal Nürburgring, dove un nostro fotografo ha pizzicato un prototipo camuffato che, a giudicare dai dettagli, potrebbe essere la futura SL 63 rinfrescata.

Mercedes-AMG SL 2026, il frontale

Frontale ritoccato, ma le novità non finiranno lì

Per ora, gli interventi sembrano concentrarsi soprattutto sulla parte anteriore, con paraurti rivisti e prese d’aria ridisegnate. È però molto probabile che anche la coda riceva una rinfrescata, magari con nuovi gruppi ottici e un paraurti più scolpito. Di solito, quando AMG aggiorna un modello, tende ad armonizzare l’intero pacchetto estetico.

All’interno ci si può aspettare un ambiente rivisto nei materiali, nelle finiture e nel layout del sistema infotainment. Una revisione della dotazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda ADAS, connettività e servizi digitali, è praticamente scontata.

Mercedes-AMG SL 2026, vista laterale

Motore: arriveranno più cavalli?

La domanda che tutti si pongono riguarda il cuore della SL: il V8 biturbo da 4 litri. Oggi eroga tra 585 e 616 CV, valori tutt’altro che timidi (senza calcolare le altre motorizzazioni, con il mild hybrid da 2 ltri e 381 CV, o il V8 plug-in hybrid da 816 CV). Ma nel panorama attuale, dove le elettriche più aggressive sfiorano o superano i 1.000 CV, qualche cavallo in più potrebbe essere un modo per restare competitivi agli occhi degli appassionati AMG più esigenti.

Mercedes-AMG SL 2026

Una SL che vuole restare protagonista

Il lifting della SL non è un semplice intervento estetico: sembra piuttosto un modo per mantenere la roadster AMG in prima linea, affilata quanto basta per affrontare un mercato sempre più competitivo e tecnologico. Con la nuova AMG GT in arrivo, e un panorama sportivo in piena rivoluzione elettrica, una SL aggiornata potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione perfetto fra tradizione e futuro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/11/2025