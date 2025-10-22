Se temevi che nuova GLC elettrica costasse una follia: rilassati

Quanto sei disposto a spendere, per un nuovo SUV Mercedes medio grande? Perché se la risposta è ''massimo 70.000 euro'', allora niente: ti orientiamo sempre su Mercedes GLC benzina o Diesel.

Se invece il tuo budget ti consente un'avventura oltre ''quota 70.000'', senza allontanarsi troppo (salvo non accontentarsi della ''base''), allora sappi che da adesso in poi c'è anche nuova Mercedes GLC con EQ Technology, perifrasi di nuova GLC elettrica.

Che costa più del modello termico ibrido soft, ma meno del modello Diesel o benzina ibrido plug-in.

Mercedes GLC elettrica è in vendita

Aprono gli ordini di nuova Mercedes GLC elettrica (tutta un'altra cosa) e si apprende che il listino parte da 72.588 euro.

Una rapida visita al configuratore per registrare come GLC elettrica attacchi a una cifra inferiore sia rispetto a GLC Plug-in a benzina (da 78.568 euro), sia anche a GLC Plug-in a gasolio (da 81.252 euro). Non era affatto scontato, sino a ieri.

Questo per avvisarti: se l'elettrico proprio non ti va giù (e ci sta, per carità), non accampare come scusa il prezzo, ecco. Nel caso di GLC elettrica, cerca altre strade. Tipo, che non ti piace il nuovo frontale.

Mercedes GLC EQ e la sua caratteristica ''mascherona''

Ah, per massima chiarezza: rimane regolarmente in vendita anche la gamma Mercedes GLC ''tradizionale''. Almeno, per un po' (un bel po', così a occhio).

Al lancio, una sola motorizzazione: nuova Mercedes GLC 400 4MATIC si avvale di sistema bi-motore da 490 CV di potenza e 800 Nm di coppia e batteria da 94 kWh, per un’autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 715 km.

Mercedes GLC 400 4MATIC: 490 CV, 715 km di autonomia

Nel corso del 2026, debutterà la versione a trazione posteriore (GLC 300+). Che costerà ancora meno.

Nel frattempo: quattro allestimenti, dalla versione di ingresso Advanced al top di gamma Premium Plus. Più una marea di optional a richiesta, come sempre.

Prezzo di listino GLC 400 4MATIC Advanced 72.588 euro GLC 400 4MATIC Advanced Plus 76.248 euro GLC 400 4MATIC Premium 80.274 euro GLC 400 4MATIC Premium Plus 88.875 euro

Mercedes GLC 2026, gli interni super digitalizzati

A te la scelta. Quella dell'allestimento, ma anche quella tra due GLC molto diverse tra di loro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/10/2025