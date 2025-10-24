Nuova BMW X5 2026 cambia pelle e s’ispira alla Neue Klasse

Le ultime foto spia che arrivano dalla Germania mostrano una BMW X5 tutta nuova, vestita — sorpresa — con i tratti tipici della Neue Klasse. Già, proprio quel nuovo corso stilistico inaugurato pensando alle auto elettriche, e che in BMW hanno deciso di applicare anche ai modelli che della Neue Klasse non hanno nulla, almeno sotto la pelle.

Nuova BMW X5 2026, le luci definitive

Motori e piattaforma

Il prototipo immortalato sulle strade di campagna tedesche sfoggia per la prima volta i gruppi ottici definitivi. Ma attenzione: la prossima X5, conosciuta internamente con la sigla G65, non userà la piattaforma Neue Klasse. Rimarrà fedele all’attuale architettura CLAR, quella capace di ospitare anche motori termici e ibridi, oltre che completamente elettrici.

Insomma, ci possiamo aspettare che il futuro SUV medio-grande di Monaco arriverà sia in versione benzina/diesel sia elettrica. Quest'ultima variante è destinata a prendere il nome di iX5 e, a differenza dell’esperimento del 2019 (quel concept a idrogeno un po’ misterioso), stavolta parliamo di una vera elettrica a batterie.

Nuova BMW X5 2026, il quarto vetro laterale indica un passo generoso

Il design della nuova X5

A colpo d’occhio, il prototipo sembra più lungo e più largo della iX3 che conosciamo (com'è ovvio). La quarta finestratura laterale vicino al lunotto suggerisce un passo più generoso e le dona una silhouette filante. Davanti, sotto il pesante camouflage, si intravedono fari e doppio rene ispirati alla Neue Klasse X, più sottili e geometrici.

Un dettaglio curioso? Le maniglie delle porte, nascoste alla base dei montanti, riprendono quelle dei concept Neue Klasse. Minimal, pulite, quasi invisibili — un chiaro indizio del nuovo corso stilistico BMW.

Nuova BMW X5, la produzione inizierà a fine 2026

All'interno, nuove tecnologie

La produzione della BMW X5 (G65) dovrebbe iniziare a fine 2026 nello stabilimento americano di Spartanburg, la casa madre di tutti i SUV BMW. E anche se sotto resta la vecchia CLAR, porterà in dote la sesta generazione della tecnologia eDrive, ossa la stessa trazone 100% elettrica che debutterà sulla Neue Klasse.

In arrivo anche funzioni di guida autonoma di Livello 3, a conferma che il lusso bavarese continuerà a evolversi. Anche quando decide di non rivoluzionarsi del tutto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/10/2025