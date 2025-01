Nuova BMW iX 2025, scopri tutti gli aggiornamenti del SUV elettrico

La nuova BMW iX 2025 si aggiorna nel look e nella tecnica, alzando l'asticella quanto ad autonomia e prestazioni superiori. Ora arriva a percorrere fino a 701 km tra una ricarica e l'altra, posizionandosi ai vertici del segmento EV premium.

BMW iX 2025 xDrive 60, 3/4 anteriore

Grazie all'ottimizzazione della tecnologia BMW eDrive e ai miglioramenti aerodinamici, il consumo energetico è stato ridotto fino all'8%, a seconda del modello. La BMW iX xDrive60, ad esempio, ha guadagnato circa 60 km di autonomia rispetto alla versione precedente.

Nuove motorizzazioni per una gamma più performante

Dal 2025, la BMW iX sarà disponibile nelle seguenti versioni:

BMW iX xDrive45 : 300 kW (408 CV), consumo combinato di 21,8 kWh/100 km

BMW iX xDrive60 : 400 kW (544 CV), consumo combinato di 21,9 kWh/100 km

BMW iX M70 xDrive: 485 kW (659 CV), consumo combinato di 23,5 kWh/100 km

BMW iX 2025 xDrive 60, il frontale con il doppio rene Iconic Glow

Il design della nuova BMW iX si distingue per un look monolitico ed espressivo, enfatizzato da:

Griglia a doppio rene BMW ridisegnata , ora disponibile con illuminazione Iconic Glow

Nuovi fari adattivi a LED con elementi verticali per un'estetica più moderna

Pacchetto M Sport opzionale , con prese d'aria maggiorate e dettagli esclusivi

Nuove colorazioni premium, tra cui Arctic Race Blue metallizzato e Space Silver metallizzato

BMW iX 2025 xDrive 60 elettrica

La BMW iX 2025 vanta una potenza di sistema aumentata e tempi di accelerazione migliorati:

BMW iX xDrive45 : 0-100 km/h in 5,1 secondi

BMW iX xDrive60 : 0-100 km/h in 4,6 secondi

BMW iX M70 xDrive: 0-100 km/h in 3,8 secondi, con una coppia massima di 1.100 Nm

BMW iX 2025 xDrive 60, il posteriore

La nuova BMW iX supporta:

Ricarica rapida DC fino a 195 kW (175 kW per la xDrive45)

Plug & Charge Multi Contract , per un'esperienza di ricarica semplificata

Connected Home Charging, con ottimizzazione in base a energia solare e tariffe dinamiche

BMW iX 2025 xDrive 60, la plancia: tutta la tecnologia a portata di clic

L’equipaggiamento di serie include il Driving Assistant Plus, mentre come optional si può scegliere:

Highway Assistant con guida semi-autonoma fino a 130 km/h

Active Lane Change Assistant con attivazione oculare per il cambio di corsia

Parking Assistant Professional, controllabile da smartphone

BMW iX 2025 xDrive 60, gli interni

L'abitacolo della BMW iX 2025 offre materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia:

Nuovi sedili multifunzione M in microfibra Sensatec

Tetto panoramico Sky Lounge opzionale

Sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound

BMW iX 2025 xDrive 60, i sedili posteriori

Il sistema iDrive, basato su BMW Operating System 8.5, offre:

BMW Curved Display con controllo touch e comandi vocali

Streaming video e giochi in auto

Connettività 5G per un’esperienza sempre connessa

BMW iX 2025 xDrive 60, vista laterale

BMW iX xDrive45 : da 86.000 euro

BMW iX xDrive60 : da 103.000 euro

BMW iX M70 xDrive: da 131.000 euro

Visita il configuratore sul sito ufficiale BMW per scoprire come varia il prezzo finale dei SUV elettrici BMW iX 2025 in base agli equipaggiamenti che scegli, e leggi qui la prova della versione precedente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/01/2025