Rilassati, nuova Volkswagen Polo EV costerà come Polo TSI

Se temevi che nuova Volkswagen Polo, cioè Volkswagen Polo elettrica o per meglio dire Volkswagen ID. Polo, costerà un mucchio di soldi in più rispetto all'odierna Polo benzina, beh, prendi in parola il Costruttore, che ora ufficializza il prezzo di partenza.

Volkswagen ID. Polo, prime immagini dinamiche

Come anticipato tempo fa (2023), quando ancora VW ID. Polo era una concept statica e si chiamava VW ID. 2all, la prima edizione della storica utilitaria tedesca ad andarsene a spasso senza un pesante motore termico tra i piedi (ma con una ancor più pesante batteria al gusto ioni di litio allacciata all'altezza delle caviglie) costerà 25.000 euro.

Almeno, la versione base. Almeno, questo è quanto sostiene Volkswagen, quando manca qualche mese alla premiere mondiale (aprile 2026) e qualche mese in più all'inizio delle vendite (settembre 2026, circa).

A dicembre 2025, Volkswagen Polo in Italia costa dai 23.900 euro in su (Polo 1.0 89 CV Life). 25.000 euro è una cifra che coincide invece, con uno scarto di un paio di centinaia di euro, col prezzo di Polo 1.0 TSI 95 CV Edition Plus, che costa 24.800 euro.

Il contraccolpo della transizione ''green'' dovrebbe insomma risultare dolce. Almeno, all'atto dell'acquisto (perché la gestione quotidiana di una citycar EV è un altro discorso).

Volkswagen ID. Polo da 25.000 euro

In copertina e nel corpo del testo, le prime immagini dinamiche di e-Polo. Il design, a grandi linee, è quindi ormai una notizia di dominio pubblico. Altre informazioni aggiuntive?

Le misure le conoscevamo già: ID. Polo è lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm. Il passo misura 2.600 mm.

Dimensioni esterne pressoché paragonabili a quelle della Polo classica, tuttavia Polo elettrica offre più spazio ai passeggeri (+19 mm) e più spazio ai bagagli: la capacità del vano di carico cresce del 24%, passando da 351 a 435 litri. Con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, il volume di carico sale a 1.243 litri (rispetto ai 1.125 litri di Polo benzina).

Infine, i motori: al suo debutto nella primavera del 2026, la ID. Polo sarà disponibile in tre livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). La sportiva ID. Polo GTI da 166 kW (226 CV) seguirà più avanti nel corso dell'anno.

Volkswagen ID. Polo GTI: 226 CV

Le versioni da 85 kW e 99 kW saranno dotate di una batteria ad alto voltaggio LFP (litio ferro fosfato) da 37 kWh netti, con ricarica rapida CC fino a 90 kW, mentre le versioni da 155 kW e 166 kW saranno alimentate da una variante NMC (nichel manganese cobalto) da 52 kWh (netti), consentendo autonomie fino a 450 km e una ricarica CC fino a 130 kW.

Volkswagen ID. Polo: batterie da 52 kWh

NB: Polo a benzina non scompare, rimarrà con noi ancora alcuni anni: il restyling è previsto entro fine 2026.

Una cosa alla volta: ci sentiamo nei prossimi mesi per la data esatta del reveal di elettro-Polo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/12/2025