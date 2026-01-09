Si fa presto a dire "auto economiche". Quale offerta nel 2026? Video

Non solo le solite Dacia Sandero e Fiat Pandina (e non solo benzina o GPL). Se vorrai spendere "poco", sceglierai anche tra queste

Tema: cosa intendi per auto economica e perché. Lo svolgimento: un foglio bianco. Giustificazione: una definizione univoca di auto economica non c’è, signor maestro.

Certo, il prezzo di listino. Ma è il parametro primario, il prezzo, nel 2026, che l'auto la si acquista quasi sempre a rate? Da una prospettiva più pragmatica, un'auto che costa poco è un'auto che ha una rata bassa. Il prezzo... al mese.

Fiat Pandina è l'auto in assoluto più economica

E poi, è tutto relativo: 15.000 euro? 10.000 euro? 20.000 euro? (fermati, ti prego!)

Senza contare che, una nuova auto, quasi mai la paghi al prezzo di listino. Ci sono le promozioni ''permanenti'' in caso di rottamazione, soluzioni finanziarie della Casa, etc. (che poi tu col finanziamento l'auto, a conti fatti, la paghi di più, è un altro discorso).

E vogliamo parlare dell'affidabilità? Un'auto che non si rompe e che risparmia al proprietario visite periodiche dal meccanico: anche questa, in fondo, è un'automobile economica. Forse non al momento dell'acquisto, ma sul lungo termine un'auto affidabile ti fa scucire meno soldi di un'auto che costa meno, ma che dà problemi un giorno sì e l'altro pure.

MG3: a benzina, costa poco poco

Tutti ragionamenti sacrosanti, ma anziché mezz'ora, il nostro talk sarebbe durato tre giorni. E allora abbiamo scelto di parlare di automobili economiche 2026... di prezzo. Sia quello ufficiale, sia il prezzo promozionale. Perché basta navigare in rete e consultare fonti aperte (i siti web dei Costruttori), per scoprire iniziative molto, molto interessanti...

Fine del prologo, entriamo nel vivo. Da Dacia Sandero a Fiat Pandina, le economiche per eccellenza, passando per tante altre proposte (a benzina, ibride o bi-fuel) alle quali forse non pensi al primo colpo, e che invece meritano una chance. Modelli conosciutissimi come Kia Picanto. Modelli conosciuti, ma aggiornati, come Seat Ibiza 2026. Pure alcune EV poco costose (anche senza incentivi).

E tante altre ancora, raccontate come solo Lorenzo è (in)capace di fare (ma c'è Emanuele a metterci una pezza). Buona visione!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/01/2026