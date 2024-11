BYD Sealion 7, il nuovo SUV-coupé elettrico da 530 CV di potenza

La Sealion 7 è il settimo modello lanciato da BYD in Europa. Potenza da sportiva e due opzioni di batteria per un'autonomia fino a 502 km

BYD lancia sul mercato italiano il nuovo SUV medio sportivo elettrico chiamato Sealion 7, settima vettura a zero emissioni presentata dal brand cinese in Europa e quarto modello della serie Ocean (dopo Dolphin, Seal e Seal U, di cui vi raccontiamo tutto qui). Si tratta di una vettura nata della matita dal designer tedesco Wolfgang Egger (con un passato in Audi e Alfa Romeo), caratterizzata da un layout sportivo con un taglio un po' da coupé che ben si sposa con il look tipico delle auto europee. È lunga 4,83 metri e vanta un bagagliaio che offre una capacità di 520 litri (che possono diventare 1.789 con il divano posteriore reclinato).

BYD Sealion 7 - Profilo

FINO A 530 CV Basata sulla e-Platform 3.0 con batteria Blade, la Sealion 7 è spinta da un motore elettrico da 313 CV di potenza (230 kW) e 380 Nm di coppia massima, che permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e di toccare una velocità massima di 215 km/h, numeri di per sé già degni di una compatta sportiva a motore termico. Le versioni Design AWD ed Excellence AWD giocano il carico, andando ad affiancare al motore posteriore da 313 CV un altro motore da circa 218 CV (230 kW) sull'asse anteriore, per garantire la trazione integrale e una potenza massima combinata di ben 530 CV (390 kW) e 690 Nm di coppia. Anche per queste varianti la velocità massima è di 215 km/h, ma lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 4,5 secondi.

BYD Sealion 7 - Frontale

AUTONOMIA Quando si tratta di auto a batteria il tema si fa spinoso quando dalle prestazioni - spesso impareggiabili per le omologhe a combustibile fossile - si passa all'autonomia. Oltre a due motorizzazioni, la BYD Sealion 7 viene proposta anche in due differenti opzioni di capacità batteria. I modelli Comfort a trazione posteriore e Design AWD a trazione integrale sono dotati di una batteria Blade da 82,5 kWh che permette di percorrere rispettivamente 482 e 456 km (WLTP). L'Excellence AWD, modello di punta della gamma, dispone invece di un pacco batterie più grande, con una capacità di 91,3 kWh, che porta l'autonomia dichiarata a 502 km a parità di prestazioni.

BYD Sealion 7 - Posteriore

RICARICA Tutte le versioni della Sealion 7 sono dotate di serie di un sistema di ricarica in corrente alternata trifase da 11 kW e di uno per la ricarica rapida in corrente continua. Le versioni Comfort e Design AWD possono essere ricaricate fino a 150 kW in corrente continua, consentendo alla batteria di passare dal 10% all'80% in 32 minuti. La versione Excellence AWD, con batteria più grande, può raggiungere una potenza di ricarica di 230 kW in corrente continua e può essere ricaricata dal 10% all'80% in soli 24 minuti.

BYD Sealion 7 - Interni

CONNETTIVITA' Ovviamente all'interno è tutto moderno e tecnoogico, con uno schermo da 15,6'' dotato del più recente software BYD, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, con un'interfaccia rinnovata in grado di mostrare una raffigurazione tridimensionale completa e interattiva dell’auto. Quanto costa? I prezzi partono da circa 48.000 euro e possono raggiungere i quasi 60.000 della versione top di gamma.

Pubblicato da Francesco irace, 15/11/2024