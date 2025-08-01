Curiosità

Ma tu lo sai cosa significa (davvero) "ibrido"?

Avatar di Lorenzo Centenari, il 17/08/25

35 fa - Una parola che pronunci spesso, ma di cui (forse) non conosci l'origine

Una parola che pronunci spesso, ma di cui probabilmente ignori l'etimologia. In passato, "ibrido" non era un complimento...

Ibrido. Una parola che ascoltiamo e pronunciamo tutti i santi giorni.

Ma siamo sicuri di sapere che cosa significa, davvero? Non solo in termini di tecnologia automobilistica, ma anche nel suo significato più profondo, etimologico e storico. La risposta, a nostro avviso, è interessante.

Auto ''ibrida'': ma che vuol dire, esattamente?

L’etimologia della parola “ibrido”

Il termine ''ibrido'' ha origini antiche. Deriva dal latino “hybrida” o “ibrida”, usato per indicare il figlio di genitori di razze diverse.

Il termine latino stesso si rifà a sua volta al greco hybris, parola che indicava la mescolanza innaturale o la trasgressione dell’ordine naturale delle cose.

Esatto: in origine, ''ibrido'' aveva il significato pressappoco di ''bastardo''. O ''incrocio'', per sembrare più educati.

Nel corso dei secoli, il significato si è evoluto. Da qualcosa di “fuori dall’ordinario” o addirittura “negativo”, il termine ha assunto una connotazione neutra o positiva, diventando sinonimo di combinazione, fusione, integrazione.

In biologia, ad esempio, un ibrido è il risultato dell’incrocio tra due organismi geneticamente diversi.

Il termine ibrido è usato anche in biologia

In elettronica, un circuito ibrido è una combinazione di tecnologie differenti.

Nel contesto automobilistico, dove è ormai un'espressione di uso quotidiano, un’auto ibrida è un veicolo che utilizza due (o più) fonti di energia per il movimento: 

  • la benzina o il gasolio per il motore termico; 

  • l'energia elettrica per la batteria che alimenta il motore elettrico.


Il concetto centrale resta: l’unione di due mondi, il termico e l’elettrico, per ottimizzare consumi, prestazioni e impatto ambientale.

Più fonti di energia, uguale alimentazione ''ibrida''

Qual è la prima auto ibrida della storia?

Se pensi che le ibride siano una scoperta recente, ti sbagli di grosso.

La prima auto ibrida risale alla fine del XIX secolo e il suo creatore ha un nome che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ingegneria: Ferdinand Porsche.

La Lohner-Porsche Mixte (1899-1901)

Progettata dal giovane Ferdinand Porsche a soli 23 anni, la Lohner-Porsche Mixte Hybrid è considerata la prima auto ibrida al mondo. Si trattava di un veicolo, per l'epoca, davvero rivoluzionario:

  • un motore a benzina (costruito dalla De Dion-Bouton);

  • un generatore elettrico che alimentava due motori elettrici posizionati sulle ruote anteriori.


Lohner-Porsche Mixte Hybrid, la prima auto ibrida al mondo

Era un sistema ibrido in serie ante litteram: il motore a combustione non muoveva direttamente le ruote, ma serviva a generare elettricità per i motori elettrici.

Un’idea modernissima per l’epoca, che prefigurava molte delle tecnologie che oggi vediamo nelle plug-in hybrid e persino in alcune auto elettriche con range extender.

Il termine “ibrido” non era ancora diffuso in ambito automobilistico all’inizio del Novecento, ma il concetto era chiaro: un’auto che fondeva due fonti energetiche.

Anche se il nome ufficiale del veicolo era ''Mixte'', riferendosi alla natura mista del sistema di propulsione, il termine “ibrido” è stato successivamente applicato dagli storici dell’automobile per descrivere esattamente quella peculiarità.

Un’eredità linguistica e tecnologica

Ora lo sai: quando oggi parliamo di auto ibride, stiamo in realtà utilizzando un termine carico di significato, che attraversa millenni di storia linguistica e oltre un secolo di evoluzione tecnica. E che dalla biologia, ha compiuto un ''salto di specie'' verso la mobilità sostenibile.

La prossima volta che sentirai quella parola (forse, tra pochi minuti), ricordati: ibrido non è soltanto un aggettivo, è una filosofia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/08/2025
