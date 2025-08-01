Ma tu lo sai cosa significa (davvero) "ibrido"?

Ibrido. Una parola che ascoltiamo e pronunciamo tutti i santi giorni.

Ma siamo sicuri di sapere che cosa significa, davvero? Non solo in termini di tecnologia automobilistica, ma anche nel suo significato più profondo, etimologico e storico. La risposta, a nostro avviso, è interessante.

Auto ''ibrida'': ma che vuol dire, esattamente?

L’etimologia della parola “ibrido”

Il termine ''ibrido'' ha origini antiche. Deriva dal latino “hybrida” o “ibrida”, usato per indicare il figlio di genitori di razze diverse.

Il termine latino stesso si rifà a sua volta al greco hybris, parola che indicava la mescolanza innaturale o la trasgressione dell’ordine naturale delle cose.

Esatto: in origine, ''ibrido'' aveva il significato pressappoco di ''bastardo''. O ''incrocio'', per sembrare più educati.

Nel corso dei secoli, il significato si è evoluto. Da qualcosa di “fuori dall’ordinario” o addirittura “negativo”, il termine ha assunto una connotazione neutra o positiva, diventando sinonimo di combinazione, fusione, integrazione.

In biologia, ad esempio, un ibrido è il risultato dell’incrocio tra due organismi geneticamente diversi.

Il termine ibrido è usato anche in biologia

In elettronica, un circuito ibrido è una combinazione di tecnologie differenti.

Nel contesto automobilistico, dove è ormai un'espressione di uso quotidiano, un’auto ibrida è un veicolo che utilizza due (o più) fonti di energia per il movimento:

la benzina o il gasolio per il motore termico;

l'energia elettrica per la batteria che alimenta il motore elettrico.



Il concetto centrale resta: l’unione di due mondi, il termico e l’elettrico, per ottimizzare consumi, prestazioni e impatto ambientale.

Più fonti di energia, uguale alimentazione ''ibrida''

Qual è la prima auto ibrida della storia?

Se pensi che le ibride siano una scoperta recente, ti sbagli di grosso.

La prima auto ibrida risale alla fine del XIX secolo e il suo creatore ha un nome che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ingegneria: Ferdinand Porsche.

La Lohner-Porsche Mixte (1899-1901)

Progettata dal giovane Ferdinand Porsche a soli 23 anni, la Lohner-Porsche Mixte Hybrid è considerata la prima auto ibrida al mondo. Si trattava di un veicolo, per l'epoca, davvero rivoluzionario:

un motore a benzina (costruito dalla De Dion-Bouton);

un generatore elettrico che alimentava due motori elettrici posizionati sulle ruote anteriori.



Lohner-Porsche Mixte Hybrid, la prima auto ibrida al mondo

Era un sistema ibrido in serie ante litteram: il motore a combustione non muoveva direttamente le ruote, ma serviva a generare elettricità per i motori elettrici.

Un’idea modernissima per l’epoca, che prefigurava molte delle tecnologie che oggi vediamo nelle plug-in hybrid e persino in alcune auto elettriche con range extender.

Il termine “ibrido” non era ancora diffuso in ambito automobilistico all’inizio del Novecento, ma il concetto era chiaro: un’auto che fondeva due fonti energetiche.

Anche se il nome ufficiale del veicolo era ''Mixte'', riferendosi alla natura mista del sistema di propulsione, il termine “ibrido” è stato successivamente applicato dagli storici dell’automobile per descrivere esattamente quella peculiarità.

Un’eredità linguistica e tecnologica

Ora lo sai: quando oggi parliamo di auto ibride, stiamo in realtà utilizzando un termine carico di significato, che attraversa millenni di storia linguistica e oltre un secolo di evoluzione tecnica. E che dalla biologia, ha compiuto un ''salto di specie'' verso la mobilità sostenibile.

La prossima volta che sentirai quella parola (forse, tra pochi minuti), ricordati: ibrido non è soltanto un aggettivo, è una filosofia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/08/2025