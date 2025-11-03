Nuova Seat Ibiza costa molto meno! Nuova Seat Arona no, ma...

Che piacevole sorpresa, leggere una cifra così bassa. Anche rispetto ai vecchi prezzi, già competitivi.

Escono i listini di Seat Ibiza e Seat Arona 2026 e...

La notizia è che nuova Seat Ibiza registra un prezzo d’ingresso di 16.000 euro chiavi in mano, cioè -2.800 euro rispetto alla entry level precedente.

Considerando un valore aggiunto di 1.200 euro in termini di equipaggiamenti (così sostiene la Casa), il risparmio ''virtuale'' ammonta perciò a 4.000 euro.

Seat Ibiza 2026

La versione di accesso, Ibiza 1.0 MPI 80 CV in allestimento base, comprende cerchi in lega da 15”, gruppi ottici anteriori Full LED e posteriori LED, fendinebbia con funzione cornering, touch screen capacitivo da 8,25” a colori, Seat Virtual Cockpit da 8”, servizi Seat Connect+, radio DAB e sensori di parcheggio posteriori.

Seat Ibiza 2026, gli interni

Sul fronte della sicurezza, sono inclusi Cruise Control, Light Assist, Front Assist (con sistema di frenata di emergenza automatico e sistema di protezione pedoni), Lane Assist, riconoscimento dei segnali stradali e rilevamento della stanchezza.

Dal canto suo, nuova Seat Arona parte da 22.350 euro chiavi in mano, per la versione con motore 1.0 EcoTSI 95 CV.

Fanno 800 euro in più rispetto a prima, ma non ne faremmo una tragedia.

Seat Arona 2026

Sin dalla versione di ingresso, di serie cerchi in lega da 16” Design, gruppi ottici anteriori Full LED e posteriori LED, fari fendinebbia a LED con funzione cornering, Seat Virtual Cockpit da 8’’ e touch screen capacitivo 8,25” a colori.

Lato sicurezza e comfort: Cruise Control, Light Assist, Front Assist (con sistema di frenata di emergenza automatico e sistema di protezione pedoni), Lane Assist, riconoscimento dei segnali stradali e rilevamento della stanchezza.

Seat Arona 2026, gli interni

Confermata anche per il 2026 Arona Black Edition, con prezzi a a partire da 25.250 euro chiavi in mano, sempre in abbinamento al propulsore 1.0 EcoTSI 95 CV o al 1.0 EcoTSI da 115 CV (con cambio manuale o DSG).

Arona Black Edition è un'esclusiva del mercato italiano e unisce stile, tecnologia e valore: gruppi ottici anteriori Full LED con firma luminosa integrata e regolazione automatica del fascio di luce, cerchi in lega da 18” Performance Machined, vetri posteriori oscurati e vernice metallizzata della carrozzeria.

L’abitacolo, impreziosito dal cielo nero e dal volante e leva del cambio in pelle traforata, offre un ambiente curato tecnologico (Seat Full Link e Virtual Cockpit da 10,25” a colori).

Ordini aperti dalla prima settimana di novembre, il lancio è accompagnato da nuove formule di acquisto.

Tieni d'occhio il sito web di Seat Italia per saperne di più.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/11/2025