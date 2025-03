Seat Ibiza e Arona, l'EV può attendere. Nel 2025 restyling a benzina

Seat SA ha presentato i risultati finanziari del 2024, evidenziando una crescita significativa e un rafforzamento della strategia aziendale. L'utile operativo ha raggiunto il record di 633 milioni di euro, segnando un incremento dell'1,3% rispetto all'anno precedente con un ritorno sulle vendite stabile al 4,4%.L'azienda ha inoltre delineato le proprie strategie future, puntando su elettrificazione e ottimizzazione del modello di business.

Uno dei focus riguarda proprio l'elettrificazione, che ha visto ridimensionare lo slancio iniziale a causa di vendite di modelli BEV sotto le aspettative e che ha portato i vertici Seat a pensare a un aggiornamento di modelli come Ibiza e Arona (leggi qui le dichiarazioni diWerner Tietz, vicepresidente della ricerca e sviluppo di SEAT alla stampa inglese) con motori tradizionali per dare più respiro alle strategie future

Nel 2024, Seat Cupra ha registrato un incremento delle vendite, consolidando la propria posizione nel mercato automobilistico:

Consegne globali : 558.100 veicoli venduti, con una crescita del 7,5% rispetto al 2023, trainata dal successo del marchio Cupra e dal continuo apprezzamento dei modelli Seat.

Fatturato : 14,53 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4% rispetto all'anno precedente, segnando un nuovo record per l'azienda.

Risultati finanziari Seat Cupra 2024: i quattro pilastri della strategia di business

Il flusso di cassa lordo ha raggiunto 1,3 miliardi di euro, con un incremento del 3,6%. Questi risultati sono fruttodi un percorso quinquennale guidato da una strategia basata su quattro pilastri fondamentali:

Crescita di Cupra

Dal suo lancio, Cupra ha venduto oltre 800.000 auto a livello globale. In soli sette anni, il marchio ha introdotto sette modelli, consolidandosi nel mercato e contribuendo in modo significativo alla crescita dell’azienda.

Rafforzamento del modello di business

Seat ha ridotto del 30% i costi fissi attraverso una ristrutturazione strategica, migliorando così l’efficienza complessiva e garantendo maggiore sostenibilità finanziaria.

Investimenti nell'elettrificazione

Seat sta trasformando la Spagna in un hub per l'elettromobilità in Europa, con investimenti di dieci miliardi di euro, in collaborazione con il Gruppo Volkswagen e altri partner. Tra i progetti principali:

3 miliardi di euro destinati all’elettrificazione degli stabilimenti di Martorell.

300 milioni di euro per la costruzione di un impianto di assemblaggio di batterie, attualmente in fase di completamento.

L’elettrificazione stenta in Europa

Tuttavia, la domanda di veicoli elettrici rimane inferiore alle previsioni, rappresentando solo il 13% delle vendite in Europa nel 2024, ben al di sotto del 25% atteso. In Spagna, la quota si ferma al 5%, limitando la possibilità di introdurre un modello elettrico di piccole dimensioni in modo redditizio.

Risultati finanziari Seat Cupra 2024: il CEO della casa iberica, Wayne Griffiths, con la stampa

Come accennato, per affrontare il rallentamento nell'adozione dell’elettrico, Seat ha deciso di aggiornare due dei suoi modelli più popolari, Seat Ibiza (qui, una Seat Ibiza Limited Edition) e Seat Arona (guarda la prova video di Seat Arona).

Risultati finanziari Seat Cupra 2024: la Seat Ibiza sarà aggiornata, qui in versione Black Edition

Gli aggiornamenti previsti includono:

Restyling estetico per mantenere competitività sul mercato.

Miglioramenti tecnologici per rispondere alle nuove esigenze dei clienti.

Adeguamenti ai motori per rispettare le future normative europee, senza variazioni significative nelle motorizzazioni.

Risultati finanziari Seat Cupra 2024: fatturato di 14,5 miliardi di euro

Sfide e prospettive future

Il CEO di Seat e Cupra, Wayne Griffiths, ha evidenziato l'importanza di un maggiore supporto istituzionale per incentivare le vendite di veicoli elettrici. ''L'industria automobilistica europea è a rischio, ma abbiamo l'opportunità di guidare la crescita'', ha dichiarato Griffiths, ribadendo l’impegno dell’azienda nell’elettrificazione.

Risultati finanziari Seat Cupra 2024: si celebrano i 75 anni con una Fondazione

Nel 2024, Seat celebra il suo 75° anniversario, segnando questo traguardo con la creazione della Fondazione Seat Cupra, un'iniziativa volta a rafforzare il legame dell'azienda con la società e il territorio.

Con una visione orientata al futuro, Seat punta a consolidare la propria posizione nel mercato automobilistico, bilanciando innovazione e sostenibilità economica.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/03/2025