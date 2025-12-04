Guida all'acquisto

Nuova Dacia Sandero costa appena un po' di più. Ma offre di più

3 ore fa - Sandero 2026 è ordinabile, prezzi in crescita di alcune centinaia di euro

Andiamo dritti al sodo, nuova Dacia Sandero restyling 2026 costa un po' più di prima, è vero. Ma è un differenziale sopportabile, ricompensato da un aspetto più piacevole, migliori prestazioni, un livello di comfort superiore. 

Poi, chiaro, chi sceglie Sandero è ben disposto a qualche sacrificio. E performance e qualità di vita a bordo sono dei criteri secondari (al prezzo). Il comfort non lo puoi monetizzare, Dacia, tuttavia, ti invita a fare un mini investimento... su te stesso.

Dacia Sandero e Sandero Stepway 2026, ordini aperti

Ecco le cifre che aspettavi: nuova Sandero Streetway da 14.800 euro, anziché i precedenti 13.950 euro. Se la calcolatrice non è rotta, fa una differenza di +850 euro: ce la facciamo?

Dal canto suo, nuova Sandero Stepway parte da 16.500 euro, invece di 16.250 euro. Appena +250 euro di gap, quasi trascurabile.

Dacia Sandero costa un po' di più (non tanto)

Per tutte le novità tecniche e stilistiche, il consiglio è quello di rileggere con attenzione il nostro contenuto ad hoc

Per confrontare gli equipaggiamenti, invece, poiché siamo molto pigri ti reindirizziamo al sito web di Dacia e al car configurator. Quello di Streetway, e quello di Stepway.

Sandero Stepway 2026, i nuovi interni

Prima di srotolare il nuovo listino prezzi, tieni solo a mente che, all'apertura ordini (dicembre 2025):

  • Sandero Streetway è disponibile con tre motorizzazioni (benzina aspirato 65 CV, turbo benzina 120 CV e turbo benzina GPL 120 CV), due trasmissioni (manuale o, novità, automatico doppia frizione sul GPL) e tre allestimenti ((Essential, Expression e Journey);
     
  • Sandero Stepway in due motorizzazioni (turbo benzina 120 CV e turbo benzina GPL 120 CV), due trasmissioni (manuale o automatico per GPL) e tre allestimenti (Essential, Expression ed Extreme).


Nuova Dacia Sandero GPL anche automatica

DACIA SANDERO 2026: I LISTINI PREZZI

Ecco due schemini con tutte le possibili combinazioni.

Dacia Sandero Streetway 2026

  EssentialExpressionJourney
1.0 SCe 65 14.800 euro 15.800 euro -
1.0 TCe 100 - 16.800 euro 17.800 euro
1.2 Eco-G 120 - 16.600 euro 17.600 euro
1.2 Eco-G 120 Auto - 18.200 euro 19.200 euro

Dacia Sandero Stepway 2026

  EssentialExpressionExtreme
1.0 TCe 100 - 17.700 euro 18.800 euro
1.2 Eco-G 120 16.500 euro 17.500 euro 18.600 euro
1.2 Eco-G 120 Auto - 19.100 euro 20.200 euro

Manca qualcuno? Sì, manca Sandero Stepway Hybrid 155. Che si unirà alla compagnia solo a fine 2026, quindi se hai fretta di cambiare macchina (e spendere una cifra sotto i 20.000 euro), per ora scordatela.

Vedi anche