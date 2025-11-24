SUV a GPL

All'attacco! Dentro Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4, ma occhio al prezzo

Avatar di Lorenzo Centenari, il 24/11/25

3 ore fa - Via alle vendite di Duster GPL ibrida 48V e Duster GPL "milledue" 120 CV

Duster (e Bigster) GPL ibrido 48V a trazione integrale non costano poco. In vendita anche Duster GPL "milledue" 120 CV: più "cheap"

Tante buone Dacia notizie e una notizia, ehm... neutra. Andiamo in ordine di innovazione tecnologica.

Duster/Bigster Hybrid GPL 4x4

Sono aperti gli ordini per nuova Duster GPL ibrida ''soft'' a trazione integrale, formula chimica Duster Hybrid-G 150 4x4. Idem per la sorellona Bigster Hybrid-G 150 4x4. Consegne da marzo 2026.

Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4, vendite al via

Riassumendo in due righe stringate (qui trovi il nostro approfondimento): motore 3 cilindri 1,2 litri benzina GPL + motore elettrico collegato alle ruote posteriori + batteria ioni di litio 48 volt + cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti + automatico 2 rapporti per motore elettrico (disinnestabile). 

I vantaggi sono molteplici: possibilità di guida in elettrico in città, consumi medi bassi (7,3 l/100 km  a GPL e 6 l/100 km a benzina), autonomia complessiva fino a 1.500 km. E le capacità in off-road, of course.

Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4: trazione integrale elettrificata

Lo svantaggio, invece, è il prezzo di listino (come da configuratore Dacia):

  • da 28.500 euro (Expression) nel caso di Duster, che diventano 30.050 euro in allestimento top di gamma Journey o Extreme;
     
  • da 29.900 euro (Expression) nel caso di Bigster, o 31.900 euro in formato Journey o Extreme.
     

In pratica, Duster Hybrid-G 150 4x4 è la Duster più cara della storia. Anche Bigster Hybrid-G 150 4x4 non scherza, essendo la più costosa della gamma.

D'altra parte, sono le più tecnologiche della famiglia e da guidare devono essere squisite. Valuta pro e contro con lucidità.

Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 è la nuova top di gamma

Nuova Duster Eco-G 120 

Contemporaneamente, entra a listino anche Duster Eco-G 120, variante aggiornata e vitaminizzata di Duster GPL ''termica'', senza ingredienti ibridi.

Cresce la cilindrata da 1,0 litri a 1,2 litri, cresce la potenza, da 101 CV a 120 CV, non crescono i consumi, anzi diminuiscono di un poco (7,5 l/100 km a GPL).

Non cresce, soprattutto, il prezzo: Duster Eco-G 120 sempre a partire da 19.900 euro, in allestimento base Essential.

Prime consegne previste per il primo trimestre 2026, mentre Duster Eco-G 120 Auto, con trasmissione automatica, sarà disponibile in un secondo momento.

Dal 2026 inoltrato, anche Dacia Duster Eco-G 120 Auto (non con Driving Mode)

Ora hai due opzioni uguali e opposte: una Duster GPL sotto i 20.000 euro, ma spartana, o una Duster GPL addirittura sopra i 30.000 euro. Ma che ha tutto. E con ''tutto'' si intende ''tutto''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2025
