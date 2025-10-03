Dacia Jogger 2026: il GPL fa 120, l'Hybrid fa 155. Tutte le novità

Al restyling degli esterni si accompagnano le nuove motorizzazione 1.8 full hybrid e 1.2 bifuel benzina-GPL, anche automatica

Stai pensando di acquistare Dacia Jogger? Buona idea, perché è in arrivo un gran bel pack di aggiornamenti.

Dacia Jogger 2026 significa nuovi motori (a GPL e ''a ibrido''), ma anche nuovo look e nuovi gadget per una migliore vita a bordo. Vai di panoramica (e sfoglia la gallery in coda all'articolo).

Dacia Jogger 2026, un volto nuovo

JOGGER 2026: COME CAMBIA FUORI E DENTRO

Esattamente come nuova Dacia Sandero, anche l'edizione 2026 della familiare/multispazio a 7 posti del del marchio franco-rumeno adottare la nuova firma luminosa LED a T rovesciata, posizionata sopra i nuovi fari anabbaglianti.

Nuovi anche il paraurti e soprattutto il design a pixel della calandra.

Dacia Jogger 2026, nuova calandra ''a pixel''

Motivo grafico ''pixelato'' anche per i nuovi fari a LED posteriori, il cui sviluppo verticale prolunga visivamente la forma dei parafanghi, per un’impressione di maggiore... robustezza.

L’approccio outdoor di Jogger viene ora sottolineato anche dalle nuove protezioni in Starkle su passaruota, sottoscocca e coperture fendinebbia. Starkle è quel materiale ''maculato'' inventato dagli ingegneri Dacia che contiene il 20% di plastica riciclata e che, poiché non verniciato, riduce gli sprechi in fase di produzione e soprattutto l’esposizione ai graffi nell’uso quotidiano.

Dacia Jogger 2026, i nuovi fari posteriori

Altro? A seconda degli allestimenti, nuovi coprimozzi, inediti cerchi in lega leggera, shark antenna di serie a partire dalla versione Expression, nuova colorazione Sandstone.

Jogger 2026: gli interni

Il restyling coinvolge anche l'abitacolo. Nuove bocchette dell’aria a T rovesciata, nuovi rivestimenti in tessuto blu nell’allestimento Expression e denim blu nella versione Journey, nuovo volante ergonomico con paddle (se il cambio è automatico), nuovo comando del cambio E-Shifter (idem).

Dacia Jogger 2026, gli interni

In realtà, al primo colpo d'occhio a balzare alla vista è l'upgrade del display multimediale, ora da 10 pollici anziché 8 pollici e dalle funzionalità migliorate. Fa la sua comparsa il caricatore a induzione per smartphone, l’interfaccia del quadro comandi digitale da 7 pollici ha infine una nuova veste grafica.

Anche Dacia Jogger riceve il set di ganci YouClip, l’esclusivo sistema Dacia per fissare a cruscotto, bagagliaio o schienali, accessori come un supporto per tablet, un organizer portaoggetti, un appendiabiti e altro ancora.

I ''famosi'' ganci YouClip multifunzione

MOTORIZZAZIONI

Riformulata in chiave comforte ed efficienza anche la gamma motori multi-energia.

Jogger Hybrid 155

Inaugurata su Bigster, la nuova motorizzazione Hybrid 155 è ora disponibile anche su Jogger, in luogo della precedente Hybrid 140.

La cubatura del 4 cilindri a benzina cresce da 1,6 litri a 1,8 litri, la potenza del sistema (di tipo full hybrid) raggiunge i 155 CV, la capacità della batteria cresce da 1,2 a 1,4 kWh, i consumi e le emissioni calano del -10%. Meglio di così...

Dacia Jogger Hybrid 2026 è più potente

Jogger Eco-G 120

Jogger GPL si libera del precedente 3 cilindri 1.0 da 101 CV in favore del nuovo 3 cilindri 1.2 da 120 CV, accoppiato anche a cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, in alternativa al cambio manuale a 6 rapporti.

Grazie al nuovo serbatoio di GPL da 48,8 litri invece di 40 litri, nuova Jogger Eco-G 120 è accreditata di un'autonomia combinata di 1.480 km, vale a dire del +20% rispetto a prima.

Jogger sempre disponibile anche con motore benzina 1.0 TCe 110, con cambio manuale a 6 rapporti.

NUOVI EQUIPAGGIAMENTI

Per una Jogger allestita di tutto punto, al configuratore sarà possibile aggiungere il Driving Pack (già di serie su Journey):

fari abbaglianti automatici;

Multiview Camera;

retrovisori ripiegabili elettricamente.



Dacia Jogger 2026, nuova telecamera per il monitoraggio conducente

Quanto ai dispositivi di assistenza alla guida, da segnalare un upgrade tecnologico per frenata automatica di emergenza (urbana/extraurbana con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto) e sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente (nuova telecamera di sorveglianza sul montante anteriore sinistro).

Per un rapido accesso agli ADAS preferiti, debutta anche su Jogger il pulsante “My Safety”.

PREZZI E TEMPI DI USCITA

Dacia Jogger MY26 ordinabile entro l'autunno 2025, listino prezzi non ancora divulgato. Perciò ci aggiorniamo non appena abbiamo news.

