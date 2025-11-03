In vendita Dacia Duster 2026. Due nuovi motori, vecchi prezzi

Nessun ''restyling'', è solo un aggiornamento delle motorizzazioni. Più potenza, stesso prezzo. Meglio di così, c'è solo Dacia Duster.
Apre l'ordinabilità di Duster Mild Hybrid 140, unità ibrida leggera 48V sempre da 1,2 litri che sostituisce la precedente Mild Hybrid 130, e di Duster Hybrid 155 (il nuovo propulsore 1,8 litri full hybrid inaugurato con Bigster Hybrid 155), in luogo di Duster Hybrid 140.
Non ancora in vendita, invece, la squisita variante ibrida a GPL, nome in codice Duster Hybrid-G 150 4x4. Questione di qualche settimana. Alla peggio, qualche mese.
Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 non è ancora in vendita
In occasione del lancio delle nuove motorizzazioni, Duster acquisisce anche nuovi contenuti sulle versioni alto di gamma. Come la regolazione lombare del sedile conducente (su Journey) e l'Adaptive Cruise Control per i motori ibridi, di serie su Journey e in opzione su Extreme.
In linea con il principio del posizionamento value for money del brand, le due nuove motorizzazioni hanno lo stesso prezzo delle motorizzazioni precedenti.
Ok, gli allestimenti Journey ed Extreme prevedono un aumento di +50 euro. Ma sono un po' più completi.
Dacia Duster Journey ed Extreme ora sono più ricche
Quindi: listino di Dacia Duster Mild Hybrid 140 sempre a partire da 23.150 euro (Expression), Dacia Duster Hybrid 155 da 26.650 euro (Expression).
Duster GPL (ECO-G 100) sempre da 19.900 euro (Essential), ma a breve debutta la nuova versione ECO-G 120.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Duster Essential 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|19.900 €
|Duster Expression 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|21.600 €
|Duster Expression 1.0 TCe 130
|130 / 96
|22.900 €
|Duster Journey ECO-G 100
|100 / 74
|23.100 €
|Duster Extreme 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|23.100 €
|Duster Extreme 1.0 TCe 130
|130 / 96
|24.400 €
|Duster Journey Tce 130
|130 / 96
|24.400 €
|Duster Expression 1.0 TCe 130 4x4
|130 / 96
|26.400 €
|Duster Expression Hybrid 140
|140 / 102
|26.400 €
|Duster Journey Hybrid 140
|140 / 102
|27.900 €
|Duster Extreme Hybrid 140
|140 / 102
|27.900 €
|Duster Extreme 1.0 TCe 130 4x4
|130 / 96
|27.900 €
