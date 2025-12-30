SUV, auto e microcar cinesi: i migliori modelli secondo Motorbox (video)

I cinesi portano esempi sempre più interessanti. Dai SUV ibridi a quelli elettrici, passando per automobili e microcar, ecco quelli che hanno convinto la nostra redazione

Due parole: SUV e Cina. Signori, preparatevi a sentirle nominare spesso se avete in programma un cambio auto o, più semplicemente, vi piace il tema automotive.

Noi abbiamo iniziato a guidarne tanti di modelli cinesi e tanti ne guideremo in futuro. Veicoli più o meno grandi, più o meno lussuosi e con motori più o meno ibridi oppure 100% elettrici. Fra loro, naturalmente, anche varianti “a ruote basse” e pure citycar e quadricicli, che sembrano la medicina giusta per le congestionate arterie metropolitane.

Le cinesi: il SUV OMODA 5 SHS-H con motore full-hybrid e design sportiveggiante

Una scelta ragionata e condivisa

Da Omoda 5 (qui la prova di Omoda 5 SHS-H) a Omoda 9 (qui, la prova di Omoda 9), a Jaecoo 7 (qui, la prova consumi di Jaecoo 7) con i loro motori super hybrid più o meno elettrificati.

Oppure con design più classico come Leapmotor C10 REEV (leggi tutto sul SUV cinese) e MG HS Hybrid+ (qui, il test drive di MG HS Hybrid+) o Dongfeng Mage HEV (leggi come va il SUV di Dongfeng).

Fino a veri e propri SUV sportivi come BYD Sealion 7 con 530 CV (qui, Sealion 7), auto e microcar come Dongfeng Box (qui, prova Dongfeng Box) e Desner Y300 (la prova di Desner Y300), ideale per la città.

Le cinesi: Leapmotor C10 REEV è un SUV con motore range extender

Il video vi spiega le nostre preferenze

Emanuele ci ha pensato per bene, li ha guidati dalle nostre parti nel corso delle presentazioni stampa e durante i nostri Day by Day, ma è anche andato fino in Cina. Poi, ha condiviso le sue impressioni con me, che ho provato alcune novità e adesso vi presentiamo i modelli che, secondo il nostro modestissimo parere, vale la pena prendere in considerazione.

Infine, anche una piccola analisi su sicurezza, garanzie e assistenza di tutti i modelli asiatici. Quindi, mettetevi comodi e fate click su play qui sotto. Quando (e se) arrivate alla fine del video, ci piacerebbe sentire la vostra opinione, magari ci siamo persi un'auto che a voi è piaciuta di più.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/12/2025