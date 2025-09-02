Smart #2: la citycar elettrica che reinterpreta il mito ForTwo arriva davvero

Ora è ufficiale: dopo i rumor di cui vi avevamo già informato, giunge la conferma dell'imminente arrivo della nuova Smart #2, una due posti 100% elettrica destinata a raccogliere l’eredità della storica Smart ForTwo. Il debutto internazionale è previsto per la fine del 2026, con l’Europa come mercato di riferimento.

La nuova citycar entrerà a far parte della gamma già composta da #1, #3 e dalla futura #5, espandendo l’offerta del marchio nel segmento A. Sarà un modello pensato per chi vive (e guida) in città come Roma, Londra o Parigi: compatta, agile, efficiente.

Il design, firmato dal team Mercedes-Benz, sarà in continuità con la filosofia che ha lanciato il marchio Smart tramite il modello originale, che fu capace di reinventare la mobilità urbana.

Smart #2 raccoglierà il testimone della ForTwo

Prodotta in Cina e attualmente nella fase finale di sviluppo, la Smart #2 promette soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la mobilità elettrica, restando fedele alle qualità che hanno reso iconica la ForTwo quasi 30 anni fa.

Cosa questo significhi, in concreto, è ancora tutto da vedere, ma Dirk Adelmann, CEO di smart Europe, al proposito ha dichiarato: «La conferma del progetto #2 rappresenta una pietra miliare per smart a livello globale. Questo modello darà inizio a una nuova era per la mobilità urbana individuale, in particolare nelle città simbolo del brand».

Leggi la nostra anteprima dello scorso marzo su #2 per ulteriori anticipazioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/09/2025