Smart torna al motore a benzina? Cosa sappiamo della #5 plug-in hybrid

Da quando Smart ha deciso di spostare la sua produzione su modelli esclusivamente elettrici in seguito alla partnership tra la Mercedes e il gruppo cinese Geely, tutti i nuovi esemplari sono stati 100% a batterie. Tuttavia, oggi Smart si starebbe preparando a un cambiamento e dopo anni dedicati esclusivamente a quel genere di mobilità, il marchio lancia segnali di apertura verso i motori a combustione interna.

Le prime immagini che arrivano dalla Cina di una variante ibrida plug-in della Smart #5 anticipano quella che sembra essere una strategia che guarda sia al mercato asiatico sia (probabilmente) a quello europeo.

Smart #5: gli stessi allestimenti della BEV anche per la plug-in hybrid?

Di fatto, dal 2019 Smart ha sposato il passaggio all'elettrico con l’annuncio del passaggio a quel tipo di motorizzazione. Infatti, con l'uscita di scena della Fortwo e della Forfour, Smart ha abbandonato i motori a combustione in favore dell’elettricità con la nuova gamma composta da #1, #3 e #5, che ha segnato anche un ampliamento delle dimensioni e un posizionamento più ambizioso.

Tuttavia, il calo della domanda globale sulle auto elettriche ha spinto Smart a rivedere le proprie strategie. Dalle prime immagini trapelate sul sito cinese Autohome, emergono le prove che il brand sta collaudando un prototipo del SUV #5 con un motore benzina ibrido ricaricabile alla spina.

Smart#5: il prototipo della versione plug-in hybrid durante i collaudi

Si tratterebbe un esemplare per testare questa motorizzazione alternativa, che dimostra la volontà del marchio di andare oltre l’elettrico puro, offrendo una versione con motore a benzina (per quanto elettrificato) del suo modello più prstigioso.

Smart #5: gli interni del SUV elettrico potrebbero essere replicati sul modello PHEV

La #5 plug-in sarà basata su un motore a benzina di 1,5 litri e si prevede che il suo prezzo sarà inferiore rispetto a quello della versione elettrica (ma in Europa il listino della EV non è ancora stato annunciato).

Le informazioni sulla nuova Smart #5 plug-in rivelano una configurazione mai adottata prima dal marchio. Questo modello, pensato inizialmente per il mercato cinese, potrebbe arrivare anche in Europa e la mossa rappresenta una risposta ai cambiamenti del mercato globale, in cui le auto elettriche stanno perdendo lo slancio a favore delle ibride, più accessibili e versatili.

Smart #5: uno degli allestimenti proposti per la variante 100% elettrica

Strategie e mercato: perché puntare sull'ibrido plug-in

L'introduzione della Smart #5 ibrida plug-in si è inserita in una tendenza che sta coinvolgendo molti costruttori cinesi, come BYD, inizialmente focalizzata sulle auto elettriche, ma che ha recentemente lanciato un modello ibrido alla spina, come la Seal U.

Smart#5: il tubo di scarico è una prova della presenza di un motore endotermico

Questa scelta strategica è motivata da tre fattori principali:

I dazi dell'Unione Europea sulle auto elettriche cinesi

Il calo della domanda di auto elettriche

La crescita della richiesta di modelli plug-in hybrid

La Smart #5 PHEV potrebbe rappresentare una soluzione perfetta per soddisfare queste esigenze e posizionarsi meglio sul mercato.

Smart #5: con motore ibrido potrebbe risolvere il problema dei dazi europei sui BEV

Il lancio di una variante ibrida plug-in della Smart #5, se confermato, segna un cambio di strategia importante per il marchio. Dopo anni di dedizione esclusiva all'elettrico, Smart sarebbe pronta a diversificare la propria gamma. La decisione di puntare sull'ibrido plug-in non solo amplia le opzioni per i consumatori, ma dimostra una maggiore flessibilità strategica da parte del marchio, in linea con le nuove esigenze di mercato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/01/2025