Allenamento duro per Smart #5: il SUV elettrico si prepara al debutto del 28 agosto

Le immagini degli impegnativi test in off-road per l'inedito sport utility a batterie prima della presentazione prevista alla fine del mese

La notizia è che la prossima Smart sarà svelata il 28 agosto. Si tratta di un SUV di dimensioni medie, che si chiamerà #5 e che ha il compito di allargare le prospettive di vendita del brand 100% elettrico verso nuovi territori. Dopo che diverse immagini sono comparse sul web provenienti dal sito del MIIT, ovvero il Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology, Smart ha deciso di pubblicare altre foto della #5 che mostrano le sue doti nella guida in fuoristrada. E, visto di che modello si tratta, non sorprende vedere che Smart sta collaudando il suo SUV su terreni piuttosto accidentati mentre si prepara per l'evento di presentazione in Australia. Ma adesso proviamo ad analizzare un po’ meglio il design di questo inedito sport utility.

Smart #5: collaudi impegnativi per il SUV elettrico prima del suo debuttoSTILE MUSCOLOSO E PIACEVOLE L'auto di produzione perderà la barra luminosa montata sul tetto del Concept #5, e non troveremo nemmeno gli pneumatici tassellati e Le appendici del cofano, con Smart che ora si riferisce al nuovo modello come un “SUV di lusso”. La Smart #5 avrà un corpo più verticale rispetto alla #1 e alla #3. Ci sono un muso smussato, un parabrezza verticale e un profilo da SUV più tradizionale, mentre la zona anteriore presenta uno stile più simile al concept. I quattro inserti lungo la griglia posticcia (la #5 è 100% EV) potrebbero anche illuminarsi come sul concept, ma questo dettaglio è ancora top secret. C'è un nuovo design dei cerchi in lega a quattro razze e sul montante posteriore appare il logo ''C'' della Smart. Nella zona posteriore vediamo una barra luminosa a tutta larghezza che è unita a quattro luci singole posizionate lungo il portellone.

Smart #5: SUV lungo 4,7 metri, con autonomia di 550 km e con oltre 600 CV di potenza LA PIÙ GRANDE SMART DI SEMPRE La nuova #5 sarà la Smart più grande fino ad oggi. Con una lunghezza di 4,7 metri; per esempio, la #5 è lunga oltre 5 cm in più della Skoda Enyaq e solo 5 cm più corta di una Tesla Model Y. Ciò suggerisce che il nuovo SUV di Smart sarà un modello più adatto alle famiglie, con una generosa quantità di spazio interno grazie a un passo di 2,9 metri.

Smart #5: batteria da oltre 100 kW ricaricabile dal 10% all'80% in 15 minutiTECNOLOGIA AD ALTA TENSIONE Smart ha già confermato altre informazioni tecniche sul suo prossimo SUV, tra cui un nuovissimo hardware da 800 volt e un pacco batterie da oltre 100 kWh. Le cifre ufficiali non sono state confermate, ma il costruttore dichiara che ciò dovrebbe tradursi in un'autonomia di ''oltre 550 km e un tempo di ricarica dal 10% all'80% di ''soli 15 minuti''. Come abbiamo visto con la #3 e la #1, Smart offrirà una gamma di propulsori a motore singolo e doppio, completati da una variante high performance con una potenza combinata che potrebbe superare di slancio i 600 CV. I dati ufficiali sulle prestazioni e sui consumi sono ancora lontani dalla pubblicazione, ma la gamma dovrebbe includere anche modelli meno sportivi, con una seconda variante a doppio motore dalla potenza combinata di 580 CV, più due varianti a motore singolo con 390 CV o 340 CV circa.

Smart #5: sarà il terzo modello della nuova generazione dopo #1 e #3

ABITACOLO FULL DIGITAL E SPAZIO PER CINQUE Finora non sono state rivelate immagini degli interni della Smart #5, ma ci aspettiamo che non abbia una terza fila di sedili e che a bordo ci sia la nuova generazione di tecnologia e hardware anticipati dalla Smart #5 Concept. Ciò includerà probabilmente una plancia con design multischermo, con due grandi touchscreen montati sul cruscotto per il conducente e il passeggero, più un ulteriore display per il conducente e controlli fisici ridotti al minimo. Per saperne di più, appuntamento al 28 agosto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/08/2024