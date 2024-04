In arrivo nuova Smart #5: al SUV elettrico piacciono avventura e tempo libero

Direttamente dall'ufficio design di Smart arrivano i bozzetti del nuovo concept #5 , che ci regalano un bell'assaggio di quello che sarà il modello di produzione destinato a debuttare (salvo imprevisti) entro la fine del 2024. La Smart più grande e spaziosa fino a oggi costruita sarà svelata in forma di prototipo il 25 aprile al Salone dell'Auto di Pechino, e l'entrata in produzione è prevista verso la seconda metà di quest'anno. La #5 si unirà ai due crossover #1 e #3 , ma con una configurazione tecnica e di stile più avventurosa.

Nuova Smart #5: in arrivo il terzo modello BEV dell'alleanza Geely-MercedesLA SMART PIÙ GRANDE CHE C'È Il terzo modello co-sviluppato dal colosso Geely in collaborazione con Mercedes sarà anche il “ veicolo più spazioso e versatile finora realizzato” , rivolto a clienti con uno “stile di vita attivo e di mentalità aperta”. Sebbene Smart lo abbia descritto come un modello premium di medie dimensioni , il sospetto è che possa essere posizionato verso la parte alta del segmento delle compatte, con misure simili a quelle della Mercedes GLB. Tuttavia, certezze avremo solo dopo il suo debutto la prossima settimana.

Nuova Smart #5: avrà interni robusti e confortevoli in perfetto stile ''adventure''DESIGN MODERNO E PIACEVOLE Il teaser raffigura un SUV piuttosto squadrato con tratti robusti e una generosa altezza da terra, che si differenzia dalla gamma attuale di veicoli urbani Smart. La #5 ha parafanghi muscolosi, coda quasi verticale, sbalzi corti e ruote massicce, che sono sempre ingigantite nei disegni. La firma luminosa a LED ricorda lontanamente un paio di occhiali da sole ed è un riferimento ad #1 e #3 anche se con un profilo più squadrato. Il concept prevede anche un versatile portapacchi sul tetto che integra sedie gonfiabili, snowboard e una pala pieghevole. Infine, vediamo i comodi sedili e alcuni accessori legati al campeggio come un materasso gonfiabile , un martello, una torcia elettrica e un altoparlante bluetooth portatile.

Nuova Smart #5: il portapacchi integra alcuni accessori per il tempo liberoIL LANCIO È GIÀ IN AGENDA Per adesso, Smart non ha rivelato le specifiche tecniche, ma è evidente che la #5 sarà più lunga della #1 e della #3 , che misurano rispettivamente 4,27 metri e 4,44 metri . La #5 probabilmente condividerà l'architettura elettrica SEA e sarà equipaggiata con doppi motori a batterie e trazione integrale. Scopriremo di più sullo Smart concept #5 tra pochi giorni e il costruttore ha confermato che il modello di produzione debutterà nella seconda metà del 2024 .

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/04/2024