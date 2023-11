Smart #3, vendite al via. Prezzi più "umani" grazie alla versione Pro

Da Smart #1 a Smart #3 il passo è breve. Un passo avanti in senso di audacia stilistica, un passo indietro (e che buona notizia) in senso monetario. A un anno di distanza dal crossover, debutta il il fratello sbarazzino con pettinatura crossover coupé. Sorpresa: col downsizing delle batterie, Smart #3 costa meno di Smart #1. Almeno, in edizione ''basic''.

Smart #3 in prevendita dal 7 dicembre 2023

IL TAGLIAPREZZI Evoluzione del SUV elettrico Smart #1 in chiave SUV coupé, Smart #3 è ordinabile in Italia a partire da 7 dicembre 2023. A differenza di Smart #1, in vendita in quattro allestimenti (Pro+, Premium, Brabus, Launch Edition) a partire da 42.550 euro, l'offerta Smart #3 si declina in cinque configurazioni, una in più. Alle versioni Pro+, Premium, Brabus e 25th Anniversary, si aggiunge la entry level Pro, che abbassa la soglia di ingresso a quota 38.550 euro. Il divario si deve all'adozione di un pacco batteria dalla capacità inferiore al resto della gamma (49 kWh anziché 66 kWh), quindi a un raggio di autonomia a sua volta più breve (325 km anziché 455 km). Leggermente più bassa, infine, anche la potenza di ricarica che il sistema supporta: 130 kW anzixhé 150 kW, ne consegue che i tempi di rifornimento (in caso di colonnina ultrafast) si allungano di alcuni minuti (tempi comunque sotto la mezzora per recuperare l'80%). Solito motore elettrico singolo da 272 CV e 343 Nm, trazione posteriore, accelerazione 0-100 km/h in 5,8 secondi, velocità massima 180 km/h. In attesa di conferme, è probabile che a breve anche Smart #1 riceva il ''downgrade'' Pro: in quel caso, il listino di Smart #1 tornerebbe ad essere quello più competitivo.

Smart #1 posa di fianco a Smart #3, l'alterego SUV coupé

DI SERIE Prestazioni energetiche minori, ma lo stesso stile e un buon pacchetto dotazioni. Come le altre line, anche la Pro include il quadro strumenti full HD da 9,2 pollici, il display touchscreen centrale full HD da 12,8 pollici per l'infotainment e tutte (o quasi) le funzioni Smart pilot assist: Cruise control adattivo con funzione Stop & Go, assistenza al mantenimento della corsia, rilevamento degli angoli ciechi, riconoscimento della segnaletica stradale, assistenza alla guida in autostrada con assistenza al cambio di corsia e assistenza agli ingorghi, sensori di assistenza al parcheggio, telecamera a 360 gradi.

Smart #3, gli interni

LA GAMMA Al netto di incentivi e promozioni, listino di Smart #3 dunque a partire da 38.550 euro (Pro), IVA e messa su strada incluse. Versione Pro+ da 43.550 euro, con la Premium a partire da 46.550 euro e la special edition 25th Anniversary da 47.550 euro. La sportiva Brabus (428 CV e architettura bimotore) costa infine 51.120 euro. Pick one.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/11/2023