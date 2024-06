Smart #5, pensare in grande. Questo è il modello di serie. E che potenza

Anticipammo che la versione di serie si sarebbe palesata nella seconda metà del 2024, quindi la notizia ci trova ancora un pelo impreparati. A nostra discolpa, le nuove foto e informazioni di nuova Smart #5 sono semi-ufficiali, visto che provengono dal MIIT, cioè il Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology, e non dal Costruttore stesso. Sta di fatto che sono passate solo alcune settimane dal debutto di Smart Concept #5 al Salone dell'Auto di Pechino, che già emergono foto e specifiche della versione di produzione. Simile al prototipo, ma non identico.

Smart #5, prime foto ufficiali dell'auto di serie (fonte: CarScoops / MIIT)

ALLA GRANDE! L'edizione di Smart #5 che tra alcuni mesi popolerà le concessionarie Smart dapprima in Cina, successivamente (pare) anche quelle di tutta Europa, quindi Italia inclusa, perde parte della robustezza della concept, ma della concept mantiene le linee complessivamente squadrate. Soprattutto, ne mantiene le dimensioni: quelle del prodotto Smart più grande dalla fondazione del brand ex Mercedes (ora per metà Mercedes, per metà Geely). Secondo il dossier depositato presso il MIIT e diffuso tra i primi dal magazine CarScoops, la versione di serie di Smart #5 misura 4,70 metri di lunghezza, 1,92 metri di larghezza e 1,70 metri in altezza, con un passo di 2,90 metri. Smart #5 è quindi più lunga rispetto a Smart #3 di 27 cm, trovando una corrispondenza nelle misure di SUV di segmento D (e di fascia premium) come BMW X3, Audi Q5 e Mercedes GLC. Data la propulsione elettrica ''nativa'', il parallelismo più naturale sorge tuttavia con Tesla Model Y.

Smart #5 Concept: trova le differenze

FROM CONCEPT TO REALITY Più nello specifico, la Smart #5 di serie esprime un'altezza da terra notevolmente inferiore rispetto alla concept (vedi foto sopra), scambiando i suoi pneumatici fuoristrada con calzature più convenzionali. Perde altri accessori off-road come il portapacchi, le porte antivento e le schermature montate sui parafanghi. Restano al proprio posto, invece, i fanalini anteriori, le luci posteriori a LED, le maniglie porte a filo, infine la piastra paramotore sovradimensionata che incorpora la presa d'aria inferiore. Le immagini raffigurano Smart #5 in vari allestimenti, inclusa una variante dall'aspetto sportivo con accenti rossi e pinze dei freni abbinate, una cromia tipica delle versioni Brabus più recenti.

VEDI ANCHE

Smart #5 ''Brabus''? (fonte: CarScoops / MIIT)

INTERNI Non ancora disponibili fotografie dell'abitacolo, il quale potrebbe in ogni caso non allontanarsi dalla concept (vedi foto sotto), quindi con layout a triplo schermo sul cruscotto ma - molto probabilmente - architettura a 5 posti e non più a 4 posti.

Gli interni del prototipo sono fatti così

QUADRIMOTORE Una volta in vendita, Smart #5 potrà essere configurata con quattro opzioni di propulsione, tutte rigorosamente full electric. Le varianti RWD genereranno rispettivamente 340 CV o 363 CV da un unico motore elettrico montato al posteriore, che preleverà energia da una batteria al litio ferro fosfato (LFP) da oltre 100 kWh, sostiene Smart. Autonomia di 550 km e - grazie alla tecnologia a 800 volt - ricarica dal 10 all'80% in soli 15 minuti. Le varianti AWD adotteranno invece batterie al nichel manganese cobalto (NMC) e abbineranno un motore elettrico anteriore da 224 CV a unità montate al posteriore da 363 CV o 422 CV, per una potenza di sistema fino a 646 CV, il che suggerisce performance notevoli. Ci riaggiorniamo con la prossima infornata di fotografie e di informazioni utili. Magari, anche con un'idea di prezzi.

Fonte: CarScoops

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/06/2024