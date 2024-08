5: mamma mi si è allungata la Smart!

Smart ha costruito il proprio brand sulle compattissime citycar a due posti, quelle che potevi posteggiare anche di traverso rispetto agli altri veicoli e che facevano arrabbiare gli altri automobilisti in cerca di parcheggio: che pensavano di averlo trovato salvo poi scoprire che la Smart di turno era nascosta dagli altri veicoli in sosta. Ma c'era. Ora, con la Smart #5 da 4,7 metri di lunghezza questo rischio non c'è più, visto che il nuovo SUV elettrico della joint venture tra Mercedes-Benz e il gigante automobilistico cinese Geely è due centimetri più lungo di un'Alfa Romeo Stelvio: completa verso l'alto la gamma insieme alle sorelle minori #1 e #3, un po' come ha fatto la Countryman in casa Mini.

Smart #5, le due versioni

Lo stile intende richiamare i tratti tipici del marchio, anche se della famosa ''cellula Tridion'' che spezzava la zampa di Godzilla come un mattoncino Lego troppo cresciuto non c'è alcuna traccia. Troviamo invece il tetto panoramico sospeso, le porte senza cornice e gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti. Luci a sviluppo orizzontale caratterizzano entrambi i fronti e il logo della Casa sul montante D rinsalda i legami di famiglia. Tra i dettagli premium troviamo gli specchietti bicolore e i coprimozzo con il logo Smart flottante, come sulle Rolls Royce: che rimane sempre dritto anche mentre la ruota gira. Quanta strada ha fatto la Smart #5 rispetto alle origini del marchio! Certo non ripropone la ricetta che lo ha reso vincente, ma potrebbe avere successo per un paio di caratteristiche che la distinguono dai nuovi rivali di categoria. Nella versione Summit Edition, per esempio, la Smart #5, equipaggiata con l’esclusivo pacchetto Adventurers’ Collection, guadagna una scenografica barra luminosa sul tetto, insieme con portapacchi, scaletta laterale e un box portaoggetti esterno, oltre al gancio di traino elettrico e a protezioni per il sottoscocca per un look più macho. E ancora non l'abbiamo vista dentro!

Smart #5, gli interni

Bello il colpo d'occhio sugli interni, dove spiccano i sedili “zero-gravity”: reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in pelle e dotati di cinture di sicurezza integrate nello schienale come alcune auto di altissima gamma. Sedili in pelle e addirittura riscaldabili anche dietro, dove ai passeggeri è stato concesso uno spazio particolarmente ampio, lo schienale regolabile, parasole elettrico e luci LED per la lettura, con un’opzione comfort che aumenta lo spazio per le gambe al tocco di un tasto. Le finiture in legno di quercia e il design caratteristico degli interni contribuiscono a dare all'abitacolo un sapore decisamente premium, che in più punti richiama le Mercedes: come nelle regolazioni dei sedili sui pannelli porta.

Smart #5, regolazioni dei sedili sul pannello porta

VEDI ANCHE

FATTA PER STUPIRE Dl sicuro ''effetto wow'' è la plancia, con uno Head-Up Display in realtà aumentata da 25,6 pollici, un quadro strumenti LCD Ultra HD a colori da 10,3 pollici e due display AMOLED 2.5K da 13 pollici: pare di stare al cinema, con il proiettore integrato abbinato a un Sennheiser Signature Sound System da oltre 2.000 W, con 20 altoparlanti e un altoparlante portatile. L’altoparlante a scomparsa con illuminazione ambientale a 256 colori si sincronizza con il ritmo della musica per un'esperienza audio-visiva multisensoriale. Non manca un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale e integrato con molti sistemi dell'auto, ma forse la trovata più originale è che i sedili si possono regolare per ottenere un letto king-size, queen-size o singolo: un'idea che dagli anni 70 prende nuovo slancio in un ambiente studiato come spazio living con 34 vani di stoccaggio, un frunk anteriore da 72 litri e uno vano di carico posteriore che arriva fino a 1.530 litri.

Smart #5, la scala per caricare il portapacchi

Come sappiamo, Smart è un marchio che si dedica esclusivamente alle auto elettriche e Smart #5 è realizzata su una piattaforma a 800 V ad alte prestazioni. La batteria da 100 kWh promette più di 740 km di autonomia nel ciclo di omologazione cinese (vedremo se i dati verranno confermati con il nostro WLTP), e da una colonnina di potenza adeguata passa dal 10 all'80% della carica in 15 minuti. Informazioni precedenti (da confermare relativamente al mercato europeo) indicavano varianti mono o bi-motore, con trazione posteriore o integrale e livelli di potenza da 340 a 646 CV: bei bombardoni, non c'è che dire.

Smart #5, i portaoggetti esterni

QUANDO ARRIVA “Siamo entusiasti di presentare al mondo il nostro primo SUV premium di medie dimensioni'', dice Dirk Adelmann, CEO di smart Europe. ''Con questo veicolo, ci affacciamo su un nuovo segmento di mercato, confermando il nostro impegno verso la qualità, l’innovazione e la risposta alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Mentre ampliamo la nostra gamma di prodotti, rimaniamo concentrati nel fornire soluzioni di mobilità diversificate, adatte ai vari stili di vita in Europa e nel resto del mondo. Questo veicolo rappresenta non solo un nuovo livello di eccellenza per smart, ma anche un'opportunità per esplorare nuove possibilità nel campo della mobilità elettrica”. Per parlare di prezzi è ancora presto, ma sappiamo che Smart #5 arriverà in Europa entro marzo 2025. I listini verranno resi noti più avanti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2024