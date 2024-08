Brabus e più Brabus: il kit tuning per Smart #3

La Smart #3 Brabus, che abbiamo provato su strada e in pista insieme con la #3 normale, già si presenta con una livrea ad alto tasso di testosterone, ma il tuner tedesco che già le pone la firma sulle terga non rinuncia a proporre ulteriori contenuti per rendere questo SUV sportivo ancora più minaccioso. Davanti, ruba la scena un affilato splitter, abbinato a cornici che rendono più pronunciate le prese d’aria del paraurti.

Smart #3 Brabus con kit aggiuntivo Brabus, splitter e prese d'aria anteriori

LATO B Dietro, Brabus propone uno spoiler più grande e un inserto per il paraurti posteriore che imita un diffusore, tutti realizzati in materiale sintetico PUR per garantire la stessa qualità dei prodotti di serie. Un altro aggiornamento di spicco è il set di cerchi in lega Brabus Monoblock Z Platinum Edition da 21 pollici, un passo avanti rispetto ai cerchi standard da 20 pollici. A vestirli provvedono pneumatici 255/35 ZR21 a scelta tra Continental, Hankook o Yokohama.

Smart #3 Brabus con kit aggiuntivo Brabus, i cerchi da 21 pollici

FUORI E DENTRO Lassetto si abbassa di 35 mm per effetto di molle sportive che spostano decisamente l'ago della bilancia verso un'interpretazione stradale pistaiola di questo crossover elettrico. All'interno, pedali in alluminio, battitacco illuminati, tappetini e un rivestimento in velluto per il bagagliaio: tutti orgogliosamente recanti il logo Brabus.

Smart #3 Brabus con kit aggiuntivo Brabus, la pedaliera in alluminio

E SOTTO... Nessun cambiamento sul fronte della meccanica, che vede invariati i due motori elettrici a dare una potenza combinata di 428 CV e 543 Nm di coppia. Sono alimentati da una batteria da 66 kWh, per uno 0-100 km/h in 3,7 secondi. Tutti gli aggiornamenti esterni e interni per la Smart #3 Brabus sono elencati sul sito ufficiale del tuner, con prezzi disponibili su richiesta.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/08/2024