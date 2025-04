Esageriamo? Smart #5 BRABUS, mai una Smart fu così veloce. Video

Ecco la sesta configurazione di Smart #5. 645 CV di potenza bimotore, look esterno e interno da codice Brabus. A che prezzo?

Per descrivere Smart #5 Brabus, hai due strade: cominciare dalle cifre e poi passare alla sua vena artistica. O viceversa. Facciamo così: snoccioliamo le cifre, e intanto sfogliamo le immagini.

Che c'è da divertirsi.

Un'altra strada ancora, è quella di guardare (o riguardare) la diretta streaming della world premiere alla Milano Design Week 2025. Clicchi Play qui sotto e il gioco è fatto.





Smart #5 Brabus è una formula alfanumerica che chi frequenta il mondo tuning non necessita di spiegazioni: è la versione high performance del nuovo SUV di grandi dimensioni del brand che la nuova proprietà Geely-Mercedes ha rivoltato come un calzino (anzi, un... calzone):

solo modelli SUV

solo modelli full electric



Almeno, per ora. Già, chi dice che in futuro Smart continui a fare solo SUV e solo EV?

Ma questa, è un'altra storia. Concentriamoci sulla protagonista di giornata, che è la Smart più esagerata mai prodotta.

Smart #5 Brabus, world premiere alla Milano Design Week 2025

Smart #5 Brabus completa in grande stile un set che già contiene cinque progressive configurazioni, dalla basilare Pro alla top di gamma Summit Edition, passando per le intermedie Pro+, Premium e Pulse.

Leggi il nostro identikit Smart #5 completo.

Smart #5 Brabus si distingue sia per il look più egocentrico, sia per caratteristiche tecniche che ne fanno un SUV ad alte prestazioni. Ma che dico: altissime.

Smart #5 Brabus, un nome che è tutto un programma

Il doppio motore elettrico

La trazione è affidata a due motori elettrici, uno all'avantreno e uno al retrotreno, che sviluppano una potenza combinata di 450 kW, equivalenti a 645,8 CV (arrotondiamo pure per eccesso a 646 CV).

Ancor più impressionante è la coppia combinata di 710 Nm, anzi, il dato più esplicito in assoluto è l'accelerazione 0-100 km/h (con Launch Mode) in 3 secondi e 8. No, sono le sue 2,3 tonnellate di peso a vuoto.

Smart #5 è un SUV esuberante, da qualunque prospettiva lo si approcci. Anche la prospettiva acustica: attivando la specifica modalità di guida ''Brabus'', parte il sound artificiale.

Uno schemino per fissare i concetti fondamentali.

Smart #5 Brabus Potenza max. 457 kW (645,8 CV) Coppia max. 710 Nm Trazione AWD Acc. 0-100 km/h 3,8 secondi Vel. max. 210 km/h

Per la cronaca: le più morigerate Smart #1 Brabus e Smart #3 Brabus si fermano a 428 CV. Smart #5 è il contrammiraglio della flotta, anche durante l'ora di ricreazione.

Smart #3 e Smart #1

Autonomia e ricarica

Di proposito, e non per negligenza, escludiamo dalla tabella i valori di autonomia e tempi di ricarica batterie. Che esprimono performance di altro genere (e altrettanto lusinghiere, specie una). Comunque, i dati sono questi:

Energia batteria: 100 kWh (94 kWh netti)

(94 kWh netti) Autonomia dichiarata: 540 km

Rete elettrica: 800 Volt

Ricarica in DC (a 400 kW): >18 minuti

Ricarica in AC (a 22 kW): >5h 30 minuti



Anche Smart #5 Brabus ricarica in DC fino a 400 kW

A fronte, dunque di una potenza di picco che per un modello Smart rappresenta il record storico, Smart #5 Brabus conserva un tasso di percorrenza equivalente a quello delle altre due varianti equipaggiate di batteria long range e di trazione integrale, vale a dire le varianti Pulse e Summit Edition.

Senza contare una velocità di ricarica, a sua volta, da primato, grazie alla tensione a 800V. Purché da colonnine ad altissima potenza, ancora una rarità in Italia.

Smart #5 Brabus

Gli esterni

Come si evince dalle immagini, Smart #5 Brabus la riconosci al primo colpo. Tra gli accessori peculiari:

la griglia di colore nero con design ad hoc;

le prese d'aria sul paraurti trafitte da due listelli orizzontali sovrapposti;

i cerchi in lega Brabus Monoblock Z da 21 pollici;

da 21 pollici; la vernice rossa su paraurti, minigonne, calotte specchi, mancorrenti al tetto e pinze freni;

i badge Brabus.



Sette tinte esterne, tutte quante bicolore.

Sfoglia la gallery in fondo alla pagina per altre chicche.

Smart #5 Brabus: la riconosci per gli accenti rossi, ma non solo

In abitacolo

All'interno, la festa continua con:

sedili in microfibra Dinamica con cuciture rosse e logo Brabus sul poggiatesta;

con cuciture rosse e logo Brabus sul poggiatesta; cinture di sicurezza di colore rosso;

finiture in rosso su plancia, interni porta e bocche di ventilazione;

volante in Alcantara con logo Brabus retroilluminato;

con logo Brabus retroilluminato; impianto audio Sennheiser a 20 altoparlanti;

a 20 altoparlanti; pedaliera sportiva;

tetto panoramico Halo;

cielo in microfibra;

illuminazione interna a 256 colori (con una preferenza per? Il rosso, ovvio).



Smart #5 Brabus, sedili dedicati

Più tutte le soluzioni digitali e di arredamento confezionate per le altre versioni alto di gamma di Smart #5, super infotainment a due schermi OLED incluso (sì, c'è pure il display passeggero).

Smart #5, un super infotainment

Sfoglia la gallery per altri squisiti dettagli.

Smart #5 Brabus è ordinabile in Italia dal 17 giugno 2025 e costa 61.770 euro: se ne compri un esemplare, hai l'obbligo di farcelo sapere il giorno stesso!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 08/04/2025