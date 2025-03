Smart #5, l'hai combinata Grossa. I prezzi e quale effetto fa dal vivo

Com'è fatto fuori e dentro e quanto costa il terzo e-SUV del nuovo corso Smart, in vendita in Italia da metà giugno 2025

Di Smart #5 avevo già sfogliato alcune immagini, quindi credevo che dal vivo non mi avrebbe impressionato.

Mi sbagliavo.

Ok, mi spiego meglio: non è che Smart #5 sia un SUV alieno in sé e per sé. A provocarmi un vero e proprio shock, è il logo Smart sul cofano.

Cioè, questo macchinone, personale, audace, originale fin che vuoi, ma pur sempre un prodotto che appartiene ad un segmento super affollato come quello degli Sport Utility a trazione elettrica, di cognome fa Smart. E non è un piccolo particolare.

Smart #1 e Smart #3 mi avevano un pelo addomesticato, però qui si esagera.

Provo a liberarmi dal condizionamento che i ricordi della ''vecchia'' Smart mi impongono, e a parlare di Smart #5 come se fosse un semplice nuovo modello. Ma sarà un'impresa.

Leggi fino in fondo, così scopri pure i prezzi e la data di uscita.



Smart #5, è autentico Smart Shock

Incontro Smart #5 in uno studio fotografico a Stoccarda, non lontano dalla sede europea di Smart, dal 2020 un marchio che appartiene per metà ai cinesi di Geely (cui fa capo il progetto complessivo e la produzione) e per metà ancora alla madre naturale, che è sempre Mercedes-Benz, che si occupa di stile e interni.

Smart descrive #5 (da leggersi hashtag five) come ''il primo SUV di medie dimensioni della Casa'', nonché ''il modello più spazioso e versatile mai realizzato da Smart''.

La seconda affermazione mi trova d'accordo, ma la prima mi sembra imprecisa: Smart #5 misura 4 metri e 70, cioè 2 metri esatti in più di Smart ForTwo. Ripeto: 2 metri in più. Ripeto: 2 metri. Ok, riprendo fiato.

Correggerei la dicutura in SUV di almeno ''medio grandi dimensioni''. Almeno, per gli standard italiani ed europei. In Cina e negli Stati Uniti, forse passa come un SUV di medie dimensioni. Ma gli Stati Uniti non li visiterà mai, il suo terreno di caccia sono le città del Vecchio Continente, oltre che le metropoli del neo Celeste Impero.

Smart #5 è lunga 2 metri in più di Smart ForTwo

Smart #5 interpreta a modo suo la corrente stilistica boxy già percorsa da numerosi altri SUV contemporanei. Silhouette complessivamente squadrata, ma con angoli arrotondati per ammorbidire l'impatto visivo. Tra gli squisiti dettagli che colpiscono l'occhio, mi sono segnato:

i gruppi ottici anteriori e posteriori LED a tutta larghezza, collegati da quattro punti luce individuali ed appiattiti, oltre che dalla solita striscia luminosa;



ed appiattiti, oltre che dalla solita striscia luminosa; il maxi tetto panoramico Halo, di serie sin dalla versione base;



Halo, di serie sin dalla versione base; la fiancata muscolare ma pulita, con maniglie a scomparsa, cristalli senza cornice e grandi cerchi da 19 o 20 pollici, con coprimozzo con logo Smart sempre in posizione verticale, anche durante la guida.



Smart #5, la caratteristica firma luminosa

Un SUV di taglia L che è una Smart: distopico, provocatorio. E a modo suo, intrigante.

Smart #5, le misure

Lunghezza 4.695 mm Larghezza 1.920 mm Altezza 1.705 mm Passo 2.900 mm Bagagliaio posteriore 630/1.530 litri Bagagliaio anteriore 72 litri (2WD), 47 litri (AWD)

Smart #5, la plancia

Salendo a bordo, ancora prima di esplorarne le mille funzioni tecnologiche, di Smart #5 colpisce lo spazio a disposizione.

Seduta alta, ma non troppo, un sacco di centrimetri cubi per chi guida, per chi siede a fianco, soprattutto per chi siede dietro. Senza contare che tutti quanti i sedili sono regolabili elettricamente per ''coricarsi'' e trasformare l’abitacolo in una cameretta relax.

Notevole anche la capacità di carico, specie se si somma il volume posteriore con quello del frunk anteriore, da 72 litri o 47 litri sulle versioni bimotore. In abitacolo, conto in tutto 34 vani portaoggetti.

Smart #5, maxi capacità di carico

In generale l’ambiente interno, che in certi accessori ricorda i moderni modelli Mercedes (vedi ad esempio i pannelli porta), combina design moderno e materiali premium:



materiali pregiati come il legno di quercia e rivestimenti in pelle di qualità;

sedili posteriori riscaldati e regolabili elettricamente;

luci LED da lettura in stile aeronautico;

sistema di illuminazione ambientale a 256 tonalità.

Smart #5, ambiente interno premium Tecnologie ''smart'' Il cuore dell’ecosistema digitale di Smart #5 è il chipset AMD V2000, che alimenta un’interfaccia uomo-macchina spettacolare. Il sistema operativo cosiddetto Smart OS 2.0 include, almeno sugli allestimenti top: cruscotto digitale Full HD da 10,25 pollici;

display OLED da 13 pollici per conducente;

display OLED da 13 pollici passeggero;

head-up display AR da 25,6 pollici.

Smart #5, doppio display OLED da 13'' La grafica è estremamente fluida e dettagliata e hai tante funzioni touch da perderci le notti, navigazione e streaming video inclusi. Grazie al simpatico avatar Snow Lion, immaginario destinatario dei propri comandi vocali elaborati da un software AI, è possibile controllare numerose funzioni senza l’uso delle mani. Per un’esperienza sonora immersiva, Smart #5 è infine dotata di Sennheiser Signature Sound System, con 20 altoparlanti ad alte prestazioni e sistema Dolby Atmos 7.1.4. Smart #5, impianto audio Sennheiser a 20 altoparlanti SMART #5: MOTORI E BATTERIE Smart #5 è inizialmente disponibile in cinque versioni, ognuna delle quali associa una tipologia di powertrain a uno specifico allestimento. Domanda: è solo elettrica, Smart #5? Risposta: sì. Almeno, per ora. Smart #5 Pro

Equipaggiata con una batteria LFP (Litio-ferro-fosfato) da 76 kWh e singolo motore posteriore da 250 kW (340 CV), ha già di serie tetto panoramico, connettività avanzata e tutti i sistemi di assistenza alla guida.



Smart #5 Pro+

Batteria NCM (Nickel-Manganese-Cobalto) da 100 kWh , che garantisce un’autonomia fino a 590 km (WLTP) e prestazioni di ricarica elevate grazie alla piattaforma a 800 Volt. Motore singolo da 267 kW (363 CV).



Smart #5 Pulse

Trazione integrale con doppio motore da 432 kW ( 587 CV ), display centrale OLED extra-large e pompa di calore ad alta efficienza.



Smart #5 Premium

Stesse specifiche tecniche della Pulse e un’esperienza di guida più raffinata grazie a dettagli eleganti, finiture premium e un’ampia gamma di personalizzazioni cromatiche.



Smart #5 Summit Edition

Pensata per l’avventura, combina lusso e funzionalità con accessori dedicati come il gancio di traino elettrico, la piattaforma per il tetto e la scala laterale, oltre a una livrea esclusiva.

Smart #5 Summit Edition: tra gli accessori, una scaletta

Smart #5, specifiche tecniche Pro Pro+ Premium Pulse Summit Edition Potenza 340 CV 363 CV 363 CV 587 CV 587 CV Coppia 373 Nm 373 Nm 373 Nm 643 Nm 643 Nm Acc. 0-100 km/h 6,9 sec. 6,5 sec. 6,5 sec. 4.9 sec. 4,9 sec. Trazione RWD RWD RWD AWD AWD Velocità max. 200 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h Batteria LFP - 76 (74,4) kWh NCM - 100 (94) kWh NCM - 100 (94) kWh NCM - 100 (94) kWh NCM - 100 (94) kWh Autonomia (WLTP) 465 km 590 km 590 km 540 km 540 km Ricarica DC (10-80%) < 30 min. (150 kW) < 18 min. (400 kW) < 18 min. (400 kW) < 18 min. (400 kW) < 18 min. (400 kW) Ricarica AC (10-100%) < 8,5 h (11 kW) < 5,5 h (22 kW) < 5,5 h (22 kW) < 5,5 h (22 kW) < 5,5 h (22 kW) Degno di nota è dunque che, grazie alla tensione a 800 Volt, la batteria da 100 kWh supporta una potenza di ricarica DC fino a 400 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 18 minuti (in condizioni ottimali). La funzione Plug & Charge semplifica inoltre l’autenticazione, almeno presso le stazioni di ricarica compatibili. Smart #5, ricarica veloce a 400 kW Altra nota di colore, le versioni Pulse e Summit Edition sono dotate di cinque modalità di guida specifiche per diverse superfici: Adaptive

Sabbia

Neve

Fango

Roccia

Esatto, una Smart per l'offroad, purché leggero. Alla fine del primo contatto live, il sottoscritto assapora le seguenti sensazioni:

confusione;

entusiasmo.

Nessuna delle due prevale, i sentimenti si equivalgono. Sono curioso di conoscere il feeling del nostro pubblico. Smart #5 Summit Edition: anche i driving mode per il fuoristrada

SMART #5, PREZZI E TEMPI DI USCITA In Italia, Smart #5 in vendita da metà giugno 2025 con prezzi a partire da 47.934,45 euro. Il listino completo Smart #5 Pro 47.934,45 euro Smart #5 Pro+ 52.934,45 euro Smart #5 Premium 57.434,45 euro Smart #5 Pulse 57.674,45 euro Smart #5 Summit Edition 59.174,45 euro Smart #5 Premium e Summit Edition: ordini da giugno 2025 Coming soon Se la Smart delle origini (poi Smart ForTwo) fu a suo tempo l'auto più rivoluzionaria al mondo, Smart #5 è la Smart che capovolge completamente l'immagine di un marchio che in età adulta ha imboccato strade diverse. Tornerà una Smart fatta come una Smart? Chissà... Non è finita qui: si parla di una sesta versione di Smart #5 ad alte prestazioni, individuata da una sigla di sei lettere che inizia con la B e finisce con la S... Stay tuned.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 22/03/2025