A sorpresa: Smart ForTwo e la promo "di ritorno". Nuova o usata?

A volte ritornano. Se ti chiami Smart ForTwo e hai spadroneggiato per oltre un quarto di secolo per tutte le metropoli d'Europa, con un occhio di riguardo per la Città Eterna, abbandonare una volta per tutte il palcoscenico non è un gesto che affronti a cuor leggero. I fan invocano l'ultima esibizione, e allora dài, c'è tempo per un ultimo bagno di folla. Ritirata dal mercato a luglio 2024, Smart EQ ForTwo torna in vendita in un volume limitato di unità. Lo fa sottoforma di usato certificato e garantito, attraverso il programma Mercedes-Benz Certified: l'usato ''ufficiale'', giovane e sicuro (150 controlli). Quali condizioni commerciali, dunque, dietro il claim della campagna ''Ancora two''?

A furor di popolo, torna in vendita (per poco) Smart EQ ForTwo

RE-SMART L'iniziativa scatta a metà novembre e termina il 31 dicembre 2024. È circoscritta a uno stock limitato di esemplari, quindi è bene non temporeggiare. Le Smart EQ ForTwo nuovamente in vendita tramite la rete dell'usato certificato Mercedes appartengono alla serie più recente (l'ultima generazione montava un motore elettrico da 82 CV e una batteria da 17,6 kWh, per un'autonomia dichiarata di 125 km) e beneficiano di 3 anni di garanzia e di un finanziamento personalizzato, confezionato ad hoc da Mercedes-Benz Financial. A titolo di esempio, per una Smart EQ ForTwo Pulse 4,6 kW il piano prevede un anticipo di 1.290 euro, 47 canoni da 129 euro e maxi rata finale da 8.300 euro. Via alle telefonate.

Smart ForTwo usata certificata, aperti gli ordini

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/11/2024