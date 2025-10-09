Prova Alpine A290 GTS: citycar elettrica si, ma con l'anima racing

Non avevo mai provato la Alpine A290, l’elettrica costruita sulla piattaforma AmpR Small di Renault declinata nella sua veste più sportiva. L’avevo vista, quello si, da vicino e l’avevo trovata davvero cool. Quindi, dopo un primo tête à tête, l’occasione di fare un bel giro che ripercorre alcuni tratti del Rally dei Laghi in Valganna (Varese) era troppo ghiotta e non me la sono lasciata sfuggire.

Io, che di elettrico concepisco l’asciugacapelli, il microonde o l’aspirapolvere, ero molto curioso visto che chi l’ha guidata me ne ha parlato un gran bene di questa hot-hatch a elettroni (leggi la prova di Alpine A290 GTS).

Alpine A290 GTS: la prova della citycar elettrica con l'anima racing

Non mi sbilancio sul suo look, derivato da quello della Renault 5 E-Tech Electric, secondo me una delle più riuscite reinterpretazioni in chiave moderna di un modello storico di Renault. Stile e carattere della più popolare R5 EV (guarda la prova video di Renault 5 elettrica) sono esaltati a bordo della Alpine con spalle larghe (+60 mm di carreggiate), sbalzi ridotti, ruote grandi (225/40 R19) e quella compattezza generale che in meno di quattro metri (3.997 mm) trasmette subito agilità e piacere di guida.

Poi, il colore blu oppure bianco e i dettagli esclusivi come i LED supplementari a X sul muso, esaltano tutto il look e ogni angolo della A290, che così sottolinea il suo carattere “birichino”, e che trova ispirazione dai modelli più iconici dei rally anni '70 del marchio francese. Voto più al design.

Alpine A290 GTS: stile sportivo, misure compatte e tanto piacere di guida

Un carattere che non può prescindere dal suo motore elettrico, che getta tutto d’un fiato sulle ruote anteriori la bellezza di 160 kW (218 CV) e 300 Nm nel caso della GTS che ho guidato, ovvero la top di gamma, che condivide questi numeri con la A290 GT Performance.

Ma non basta un motore high performance per divertirsi, serve anche un telaio all’altezza e la Alpine A290 aggiunge barre antirollio specifiche, assetto speciale con ponte posteriore multibraccio, acceleratore calibrato sulla massima reattività e freni Brembo con pinze anteriori a 4 pistoncini, che mordono dischi da ben 320 mm di diametro (dietro sono da 288 mm). Last but not least, un peso di 1.479 kg o.d.m., che son pochi per una elettrica pura…

Alpine A290 GTS: una compatta EV studiata per la città e per divertirsi fra le curve

Dentro, è un continuo risaltare la sportività della macchina con sedili super anatomici e un volante a tre razze ben sagomato e dalla presa sicura per i miei gusti. C'è anche il manettino a sinistra come sulle auto da comeptizione, ma serve per regolare l'intensità della frenata rigenerativa.

Alpine A290 GTS: abitacolo sportivo e rifinito con cura e materiali di qualità

Una R5 E-Tech in salsa racing

Il resto della plancia replica la R5 E-Tech, in nome di una economia di scala inevitabile quando la parentela è così stretta. Largo quindi a un bel cruscotto digitale e a un touchscreen del sistema d’infotainment dal quale si richiamano tutte le funzioni e i servizi di bordo. Da buon nostalgico, mi sarebbe piaciuto di più un quadro strumenti analogico, di quelli a lancette come una volta. Lo avrei ''digerito'' anche replicato dalla modernità dei pixel, ma va bene lo stesso.

Alpine A290 GTS: i sedili sportivi rivestiti in pelle

Trovo anche una buona qualità complessiva e l’unico appunto posso farlo allo spazio per i passeggeri posteriori, che è un po’ ridotto. Il baule è da 326 litri (300 con l’hi-fi opzionale), voto discreto ma non buono.

Lunghezza 3.997 mm Larghezza 1.823 mm Altezza 1.512 mm Passo 2.534 mm Bagagliaio 326 litri (300 litri con impianto audio Devialet) Peso o.d.m. 1.479 kg Motore elettrico sincrono Potenza 160 kW (218 CV) Coppia 300 Nm Trazione anteriore Velocità massima 170 km/h Acc. 0-100 km/h 6,4 secondi Batteria ioni di litio, 52 kWh Autonomia 364 km (ciclo combinato WLTP) Consumi 16,5 kWh/100 km (ciclo combinato WLTP) Ricarica 4 ore e 30 min. (AC 11 kW), 30 min. (15-80%, DC 100 kW) Prezzo da 44.700 euro

Tuttavia, la posizione più bella è quella dietro al volante e se le strade sono quelle del Rally dei Laghi, non posso che godere di questa postazione privilegiata. Dicevo all’inizio un’occasione unica, confermo e sottoscrivo.

Ho provato altre elettriche, ovviamente, ma le sensazioni trasmesse dalla Alpine A290 GTS sono diverse, più coinvolgenti. Non me ne abbiano tutti gli altri, ma la vivace francesina mette sul campo un equilibrio davvero niente male.

Alpine A290 GTS: bilanciata e precisa sulle strette strade del Rally dei Laghi

Il motore è più che vigoroso e sfruttando i Drive Mode sa essere appena più docile oppure aggressivo. La connessione fra volante e ruote motrici è un’altra sorpresa. Affronto curve e controcurve con una agilità notevole. Butto l’occhio su una traiettoria e lei si piazza lì quasi come sui binari.

Equilibrio dinamico raggiunto

Un bel contributo lo dà anche il grip dei Michelin Pilot Sport 5S, e mi sembra di essere diventato più bravo alla guida. Sono sicuro che è merito della macchina. La batteria sotto il pianale abbassa il baricentro, la ripartizione dei pesi con il 57% sul posteriore rende la A290 ben bilanciata e poco sensibile ai trasferimenti di carico. Mi sto divertendo da matti. Peccato solo che non ci sia un cambio cui mettere mano per essere ancora più coinvolto nella guida.

Alpine A290 GTS: l'effetto boost regala la massima potenza istantanea per dieci secondi

E se voglio uscire da una curva a cannone o effettuare un sorpasso effetto wow, basta premere il pulsante rosso sul volante che attiva la funzione Overtake per sprigionare in un botto tutta la potenza a disposizione. Il kick-down lo fai col pollice e non col piede destro… Si chiama ''Overtake'', regala dieci secondi alla massima potenza per un sorpasso più veloce oppure un'uscita di curva a cannone, poi servono trenta secondi per ricaricare un nuovo colpo. In Alpine lo definiscono il ''pulsante della felicità'', esagerato? Forse, dipende dalle aspettative, ma un bel sorriso stampato in faccia quando lo premete non ve lo toglie nessuno, provare per credere...

L’effetto boost è sottolineato, a dir la verità un po’ artificialmente, dalla grafica psichedelica sul cruscotto (vi ricordate la ''velocità smodata'' del film cult Balle Spaziali?) e dal suono cupo dell’amplificatore Active Drive Sound. Questa è la parte più giocosa, forse da videogame, che mi offre la A290.

Ammetto che preferivo l’effetto velocità visto dal parabrezza, ma siamo pur sempre nell’era del digitale e qualche trucchetto lo posso concedere… A proposito di “tricks”, il sistema multimediale regala altre chicche come la telemetria per la pista, la funzione Coaching per i consigli di guida e i Challenges per le sfide al volante.

Alpine A290 GTS: batteria da 52 kWh e autonomia fino a 364 km

Insomma, avrete capito che con l’Alpine A290 GTS mi sono divertito molto Un allungo, un tornante o una sequenza di curve sulle tortuose strade del Rally dei Laghi sono stato il giusto banco di prova per la A290 GTS e per il sottoscritto. Che fosse agile in città e abbastanza confortevole sul pavé lo avevo scoperto uscendo da Milano per raggiungere la zona di Varese. La piccola peste ha ricucito un po’ i miei rapporti con tutto ciò che si nuove facendo solo il rabbocco di elettricità.

Ecco, alla fine un punto critico l’ho trovato. La batteria da 52 kWh assicura sulla GTS fino a 364 km di autonomia, ma oggi il piede è stato pesante e tale percorrenza rimane un sogno. Poco importa che in CC a 100 kW recupero dal 15 all’80% in mezz’ora (4,5 ore in AC a 11 kW). La strada è sempre troppo corta e il rifornimento troppo lungo…

Alpine A290 GTS: il motore è disponibile con potenza di 180 CV o 218 CV e trazione anteriore

Autonomia limitata con il piede pesante

Alpine A290 GTS: prezzo impegnativo ma la versione di accesso gode degli incentivi statali

Il prezzo per divertirsi? Si parte da 38.700 euro per la variante ''base'' e con motore da 180 CV. In questo caso fanno 44.700 euro, un po’ tanti, ma l’esclusività del progetto e il piacere di guida sono un bel punto di partenza (guarda listini e configuratore Alpine Italia). Adesso lo posso mettere nero su bianco anche io: divertimento da vera sportiva e praticità da citycar possono convivere anche in un'auto elettrica, peccato che la bandiera a scacchi sia dietro l’angolo…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/10/2025