Alpine A110 R Ultime, la supercar tascabile che brucia lo 0-100 km/h in 3,8"

L'Alpine A110 R Ultime è la più estrema ed esclusiva versione della A110 mai realizzata. Prodotta in soli 110 esemplari, è l'apice delle prestazioni del marchio francese, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi (1 decime in meno della A110 R) è capace di tagliare di circa 20 secondi il tempo sul giro sul circuito del Nürburgring.

Alpine A110 R Ultime, 3/4 anteriore

Realizzata nello storico stabilimento Jean Rédélé Alpine di Dieppe, l'A110 R Ultime nasce dall'esperienza maturata in Formula 1 e nelle competizioni GT4.

L'aerodinamica è stata ottimizzata a dare un aumento di 160 kg di carico aerodinamico rispetto alla A110 R. Le modifiche pensate per l'uso in pista comprendono:

Splitter anteriore con labbro flessibile

con labbro flessibile Alette sul paraurti anteriore

sul paraurti anteriore Piastre terminali sul paraurti posteriore

Spoiler e alettone posteriore biplano regolabile , oltre a una ducktail sulla linea di cintura

, oltre a una sulla linea di cintura Sistema di raffreddamento modificato con due prese d'aria sul cofano che spingono l'aria verso l'alto

Alpine A110 R Ultime, il muletto pronto per i test

Il motore turbo 1.8 litri è stato aggiornato con pistoni forgiati, nuovo turbo e componenti derivati dal motorsport. Ecco le principali caratteristiche tecniche:

Potenza: fino a 345 CV con benzina 102 RON, grazie a un turbo modificato nell'alesaggio e nella ruota del compressore

fino a con benzina 102 RON, grazie a un turbo modificato nell'alesaggio e nella ruota del compressore Coppia massima: 420 Nm a 3.200 giri/min

a 3.200 giri/min Peso: solo 1.082 kg , per un rapporto peso-potenza di 3,2 kg/CV

solo , per un rapporto peso-potenza di Cambio: nuova trasmissione DCT6 a doppia frizione più robusta

nuova trasmissione DCT6 a doppia frizione più robusta Sospensioni: ridisegnate con ammortizzatori Ohlins® TTX regolabili in altezza, compressione ed estensione

ridisegnate con ammortizzatori Ohlins® TTX regolabili in altezza, compressione ed estensione Freni: dischi maggiorati e pinze derivate dal motorsport

dischi maggiorati e pinze derivate dal motorsport Cerchi : da 18 pollici all'anteriore (10 mm più larghi dell’A110 R) e da 19 pollici al posteriore

: da 18 pollici all'anteriore (10 mm più larghi dell’A110 R) e da 19 pollici al posteriore Pneumatici: Michelin PS CUP 2 sviluppati specificamente per l'A110 R Ultime

Alpine A110 R Ultime, 3/4 posteriore

Canto del cigno delle A110 a motore termico, la Ultime è anche la più esclusiva e personalizzabile. Per la prima volta, Alpine offre un programma tailor made che permette ai clienti di creare la propria A110 R Ultime unica. Tra le opzioni disponibili:

27 colori carrozzeria

14 varianti di Alcantara

10 tonalità di pelle Poltrona Frau

Possibilità di colorare elementi aerodinamici in carbonio come cofano, tetto e spoiler

Inoltre, 30 dei 110 esemplari saranno prodotti in un'esclusiva edizione ''La Bleue'', con una livrea in doppia tonalità di blu e interni in pelle nera e blu.

L'Alpine A110 R Ultime rappresenta il vertice delle prestazioni Alpine con motore tradizionale, in attesa che la futura A110 elettrica tenti il sorpasso nel 2026. Ed è anche il modello più esclusivo della gamma, con un prezzo di 265.000 euro prima di attingere alle personalizzazioni Atelier Sur-Mesure.

Nonostante sia una serie limitata alla portata di pochi fortunati, con la sua combinazione di prestazioni da supercar e artigianalità francese, questa edizione limitata è già quasi completamente esaurita, qualificandola come una instant classic da collezione che certamente aumenterà il suo valore nel tempo.

“L'A110 R Ultime è un'auto su misura, come un capo di alta moda. Offriamo ai clienti l'opportunità di creare qualcosa di unico”, dice Stéphanie Petit, Chief Designer Alpine. Scopri di più sulla pagina ufficiale della Casa francese.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/02/2025