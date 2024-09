E-mountain bike, anzi: Alpine bike. Ecco la A290 su due ruote

L'una si intende di bici sportive per un semplice motivo: perché le disegna e le produce dal '46. L'altra, la passione per tutto ciò che è avventura lo porta nel nome. Dalla collaborazione tra Lapierre e Alpine nasce GLP III SE 2024, fredda sigla dietro cui si cela una mountain bike elettrica che... scotta. Quella livrea, ricorda niente?

Ora Alpine A290 è anche una e-bike

PRONTO CORSA Lapierre GLP III SE 2024 è una enduro a pedalata assistita progettata e pensata prevalentemente per le gare, quindi per una guida particolarmente aggressiva. La chiave delle sue performance risiede in gran parte nell’esclusivo concetto di “massa centralizzata”: telaio perimetrale in carbonio UD SLI, motore Bosch Performance CX Race, batteria Bosch PowerPack da 800 Wh. Le sospensioni Fox Float Factory si avvalgono di forcella da 38 mm. Completano l'equipaggiamento le ruote Mavic E-Deemax con cerchi differenziati.

Motore e batteria, garanzia Bosch

IN TINTA CONCEPT Il look si ispira ai colori distintivi dell’Alpine A290_β, la show-car che nel 2023 prefigurò la nuova citycar sportiva 100% elettrica di Alpine, su base nuova Renault 5. Prendendo come riferimento il Bianco Nival di A290_β, il bianco satinato della e-bike acquisisce così maggiore ''dinamicità'' grazie alle zone tecniche nere: come una finestra sulla fibra di carbonio unidirezionale del telaio.

Il look Alpine, la tecnologia del carbonio

GRIGLIA DI PARTENZA Nuova GLP III SE 2024 è già in vendita da agosto 2024 in serie limitata in tutta Europa, prezzo (consigliato) di 10.000 euro. Sotto, scheda tecnica completa (o quasi).

SCHEDA TECNICA

GLP III SE 2024

Telaio Carbonio UD SLI Sospensioni Fox Float X Factory Forcella Fox Float 38 Factory FIT4 Trasmissione Shimano XTR/XT 12v Freni Shimano XTR 4 Pistoni Ruote Mavic E-DEEMAX S30 ant. / S35 post. Escursione ant./post. 170 mm Misure S, M, L e XL Peso 23,5 kg (M) Prezzo 10.000 euro IVA inclusa Ordini Agosto 2024

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/09/2024