Sfida mountain bike vs moto da enduro: chi è più veloce nel downhill? Il video

Una sfida pazza tra una mountain bike e una moto da enduro, giù per un ripido pendio. Sì, è il downhill, ma di solito la sfida non è tra bici e moto, tranne che in questo caso, visto che è RedBull a lanciare la sfida al pilota di hard enduro Jonny Walker. Il tempo da battere? 2 minuti e 20 secondi, record fatto segnare da Jackson Goldstone, un asso della disciplina in bici. Ecco il video.

BICI VS MOTO Avete scommesso sul cavallo vincente? Personalmente, non conoscendo bene il downhill ho peccato di presunzione e, prima del video, pensavo che il vantaggio dovuto al motore avrebbe avvantaggiato la moto. In realtà, nella ripida e stretta discesa, il motore non dà il suo contributo, anzi, il maggior peso e le dimensioni superiori della moto rallentano l'operato del pilota nei punti più stretti – tanti – e il risultato finale è incontrovertibile: mountain bike batte moto da enduro 1-0.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/08/2024