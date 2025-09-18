Storico traguardo per Omoda & Jaecoo in Italia: consegnate 10.000 auto

Omoda & Jaecoo festeggiano 10.000 auto vendute in Italia a poco più di un anno dal debutto. Come sono garanzia e assistenza

Un anno e spiccioli dopo l’arrivo sul nostro mercato, Omoda & Jaecoo mette in bacheca un traguardo tondo: 10.000 auto vendute in Italia. Festa a Torino, concessionario Gino, con tanto di consegna simbolica della numero 10.000 davanti al CEO globale Shawn Xu, venuto di persona a sottolineare quanto il nostro Paese pesi nelle strategie del marchio.

Omoda & Jaecoo festeggia10.000 auto vendute in Italia alla presenza del CEO Shawn Xu

Italia, piazza che conta

Ad agosto il marchio ha messo insieme l’1,63% del mercato privati. Poco? In realtà sufficiente per far sedere Omoda & Jaecoo tra i player di riferimento nel combattutissimo settore dei C-SUV, con Omoda 5 e Jaecoo 7 nei primi dieci del segmento.

Il mix funziona: dotazione completa, prezzi competitivi, finiture curate e, ancora, autonomia fino a 1.200 km nel caso della motorizzazione plug-in hybrid, prestazioni convincenti e sicurezza a 5 stelle, certificata dai crash test Euro NCAP.

5 stelle ASEAN NCAP per Omoda 5 dopo il top score agli EuroNCAP

Dealer e post-vendita, la base del gioco

Dietro i numeri c’è la rete. Ad oggi 105 contratti firmati, 73 dealer già attivi e l’obiettivo di arrivare a 110 entro dicembre. Sul fronte assistenza, Basiano (MI) ospita il centro logistico che distribuisce i ricambi in tutta Italia in 24/48 ore, isole comprese. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km , 8 anni o 160.000 km sui componenti elettrici e 12 anni sulla corrosione.

