Omoda 5 Anniversary: quanto costa e cosa offre la serie speciale

In attesa che arrivi in Italia Omoda 5 SHS, con motore full hybrid, la casa cinese lancia la Omoda 5 Anniversary: una serie speciale per celebrare il suo primo anniversario nel mercato italiano. Cosa la distingue dagli allestimenti che già conoscevamo? Vediamo nel dettaglio dotazioni e prezzi.

Omoda 5 accanto alla nuova Omoda 5 Anniversary: come cambia

Design e interni della Omoda 5 Anniversary

La Omoda 5 Anniversary adotta un paraurti anteriore ridisegnato e ispirato alla nuova ammiraglia Omoda 9, alla ricerca di un look più grintoso, ma anche più pulito e in linea con i canoni estetici europei.

Per capirci, la griglia a losanghe originale, impreziosita da una cascata di diamantini cromati di gusto molto orientale, si trasforma in un'apertura definita da tasselli in tinta con la carrozzeria, che creano un mosaico dalla densità progressiva molto più sobrio.

Cambiano poi le luci e il nome del costruttore è stato spostato più in basso, dall'estremità del cofano alla sottile fascia nera che collega i fari, così da renderlo più evidente. Crescono anche le dimensioni: la lunghezza passa infatti da 4,37 a 4,45 metri, mentre il bagaglaio mantiene la capacità da 442 a 1.149 litri.

A bordo spicca il doppio display curvo da 12,3”, con strumentazione digitale e infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Omoda 5 Anniversary, l'interno

Motore turbo e trazione anteriore

Sotto al cofano lavora il motore 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV e 275 Nm, abbinato al cambio DCT a 7 rapporti e alla trazione anteriore.

Sul fronte sicurezza, Omoda 5 è tra le migliori del mercato, avendo ottenuto le ambite 5 stelle EuroNCAP con punteggi molto alti.

La Anniversary offre poi di serie una suite completa di aiuti alla guida a fornire la guida autonoma di secondo livello, che integra cruise control adattivo, mantenimento corsia, frenata automatica d’emergenza e monitoraggio angolo cieco.

Omoda 5 Anniversary, i sedili

Prezzi, dotazioni e offerta lancio

Il listino parte da 26.900 euro (chiavi in mano) per la versione Pure, già completa quanto a dotazioni per la sicurezza e coperta da una garanzia di 7 anni o 150.000 km.

Per 29.900 euro, la Premium aggiunge mancorrenti al tetto, fendinebbia e dotazioni più curate. I sedili sono in similpelle traforata riscaldati e ventilati, il climatizzatore è bi-zona, l'impianto audio è un Sony a 8 altoparlanti.

Non mancano illuminazione ambientale multicolore e tettuccio apribile, la ricarica wireless da 50W, il portellone elettrico, la telecamera a 360° e i retrovisori ripiegabili elettricamente.

E ancora, vetri privacy, volante riscaldabile, sedili elettrici e filtro anti particolato in abitacolo che depura l'aria dal PM 2,5.

Omoda 5 Anniversary a 99 euro al mese

Grazie alla collaborazione con CA AutoBank, fino al 30 settembre 2025 si può salire a bordo della Omoda 5 Anniversary Pure con anticipo di 7.909 €, 35 rate mensili da 99 € e maxi rata finale da 14.991 €, in caso di permuta o rottamazione. Prezzo promo a partire da 22.900 €, TAN 6,95% fisso – TAEG 8,47%.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/08/2025