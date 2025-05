Desner Y300, la prova della microcar a quattro posti che si guida a 16 anni

Prodotta in Cina e importata in Italia da Desner, la Desner Y300 è una microcar elettrica a 4 posti che si guida già a 16 anni. Rispetto alla Fiat Topolino e alla Citroen AMI, che dei quadricicli stanno aprendo il mercato, si inserisce un gradino più in alto quanto a prestazioni e fruibilità. Scopriamola insieme.

Desner Y300, i tre colori disponibili

Lunga tre metri esatti, la Desner Y300 è proposta in due varianti: Cargo a 2 posti e Family a 4 posti. I sedili della seconda fila, come sulle auto ''grandi'', si ripiegano e permettono pure di togliere del tutto gli schienali, sfilandoli dalle fessure in cui si ancorano.

Chiaramente il bagaliaio è piccolissimo con quattro persone a bordo, ma come abbiamo visto lo spazio si può modulare. Stupisce quanto, nelle sue dimensioni mignon, la Desner Y300 sia accogliente per quattro adulti.

I centimetri a disposizione offrono una sistemazione non solo decorosa, ma davvero comoda, con il contributo del padiglione alto e dei fianchi dell'auto verticali, che concedono una buona dose di spazio all'altezza delle spalle.

Compattissima, la Y300 ispira simpatia per le sue forme morbide e raccolte, sottolineate da colori vivaci e finiture bicolore, che sfruttano mascherine a contrasto per dare all'auto un tono giovane e frizzante.

Desner Y300, la plancia

Qualità percepita a bordo della Desner

L'interno è minimal, ma meno di quanto ci si aspetta da una microcar. La qualità delle plastiche e la finitura sono da auto vera, non da quadriciclo leggero.

Tutte le componenti sono montate in modo solido e i comandi hanno movimenti precisi, che suggeriscono un'elevata qualità percepita.

Di serie trovi a bordo una radio che ha un pannello di controllo piccolissimo, ma a richiesta è disponibile un infotainment con un ampio display touch (la misura definitiva non è ancora stata comunicata) compatibile con Apple Carplay e Android Auto wireless.

Bene anche il quadro strumenti: ampio, ben leggibile e completo nelle informazioni. Fa sorridere, però, lo sfondo del menu dell'infotainment che ricorda tanto una LaFerrari blu: un riferimento forse troppo ambizioso.

L'allestimento, insomma, ti sorprende: la Desner Y300 è molto più ''auto vera'' di quanto non lo siano i modelli di Stellantis. E non è un caso.

Desner Y300, i sedili anteriori

Quadricicli: tipologie ed età richiesta per guidarli

Come spieghiamo nella nostra guida alle minicar, l'Unione Europea distingue queste auto in due tipologie:

quadricicli leggeri , con massa fino a 350 kg, 4 kW di potenza (5,4 CV) e velocità massima di 45 km/h

, con massa fino a 350 kg, 4 kW di potenza (5,4 CV) e velocità massima di 45 km/h quadricicli pesanti, con massa fino a 400 kg, potenza fino a 15 kW (20 CV), e velocità massima fino a 80 km/h

Ebbene, Topolino e Ami fanno parte dei quadricicli leggeri, mentre la Desner è un quadriciclo pesante: i primi si guidano con la patente AM già dai 14 anni di età, mentre per la seconda servono 16 anni e la patente B1.

Desner Y300, la visuale della retrocamera

Incredibile quanta differenza facciano quei 50 kg in più. Il quadriciclo pesante Desner Y300 non ha il comportamento su strada che ti aspetti da una microcar e te ne accorgi subito sul pavé e sui lastricati delle sedi tramviarie.

Qui la Y300 concede un discreto comfort, senza troppi scuotimenti e con una rumorosità a bordo ben attutita. L'impressione è di essere al volante di un'auto vera e non di una microcar.

L'acceleratore ha una risposta molto progressiva, ma basta premerlo a fondo e lo sprint non manca. La velocità massima di 90 km/h ti permette poi di affrontare città e commuting con una scioltezza sconosciuta ai quadricicli leggeri.

Desner Y300, il test drive del quadriciclo elettrico

Stabilità e sicurezza

Le piccole gomme da 13'', che già sono una dotazione opzionale rispetto a quelle di serie da 12'', concedono poi una buonissima tenuta di strada, con lo sterzo anch'esso molto progressivo (anche in riallineamento) che ti aiuta a non mettere in crisi la stabilità del mezzo.

Chiaro, la buona tenuta di strada accoppiata a una larghezza di appena 1,5 metri suggerisce di non esagerare in curva, ma il senso di sicurezza trasmesso dalla piccola cinese è comunque adeguato.

E anzi, proprio la larghezza ridotta diventa un'arma in più per svicolare nel traffico. Bene anche la frenata, che ha un buon mordente ed è ben modulabile.

Non mancano, sulla Desner Y300, dotazioni di sicurezza quali l'ABS con EBD (un dispositivo che rende la frenata più bilanciata regolando l'azione ruota per ruota), l'assistente alle partenze in salita e il controllo di trazione: utile vista la trazione posteriore e la carreggiata stretta che rende il quadriciclo più sensibile delle auto grandi nel passaggio sulle rotaie del tram bagnate.

Per chi fosse curioso della meccanica, va segnalato che la Desner adotta una scocca autoportante come le auto vere e non un telaio in tubi come la maggior parte dei quadricicli leggeri. Le sospensioni sono McPherson all'anteriore, mentre al posteriore c'è una soluzione a ponte De Dion che ricorda le Alfa Romeo degli anni 70.

Desner Y300, dietro al marchio c'è la presa di ricarica

Autonomia e tempi di ricarica del quadriciclo elettrico cinese

L'autonomia dichiarata è di 170 km secondo il ciclo di prova cinese, che al momento dell'omologazione in Italia diventano 150 km ricalcolati nel ciclo europeo WLTP: un dato certamente attendibile nell'impiego urbano, ma da verificare alla massima velocità in tangenziale.

C'è di buono che la Desner, contrariamente a molti quadricicli, ha la frenata rigenerativa, che nei rallentamenti contribuisce a ridare fiato alla batteria.

La ricarica è consentita sia a casa sia alle colonnine, tramite la presa tipo 2 dietro lo scudetto nel frontale. La potenza accettata in ingresso è di 3,5 kW e un rifornimento completo richiede circa 6,5 ore.

In parcheggio, la ciliegina sulla torta: la Desner stupisce ancora una volta per la presenza della retrocamera e dei sensori di parcheggio posteriori, che sulle auto dai quasi per scontati, ma che - personalmente - non avevo mai visto su un quadriciclo.

Desner Y300, i sedili posteriori

Desner Y300 è disponibile in due configurazioni:

Family (4 posti) - da 15.500 euro

Cargo (2 posti) - da 12.500 euro

I prezzi indicati sono quelli di listino prima di applicare eventuali ecobonus (al momento non disponibili). Nel momento in cui scrivo, però, vengono segnalate molte chilometri zero presso le concessionarie, con prezzi scontati di 3.000 euro.

Dotazioni di serie della Desner Y300

Tra le dotazioni di serie rispondono presente il riscaldamento e l'aria condizionata (solo sulla Family), che è merce davvero rara tra i quadricicli. E poi il quadro strumenti digitale, airbag guidatore, retrocamera, sensori di parcheggio e chiusura centralizzata. Ci sono persino gli attacchi Isofix per i seggiolini dei neonati.

A richiesta si può avere un infotainmento con schermo touch, Apple CarPlay e Android Auto: gli altoparlanti sono invece di serie.

Lato sicurezza e aiuti alla guida non c'è molto da pretendere, ma la Desner Y300 non rinuncia alla frenata con ABS ed EBD, e all'assistente per le partenze in salita. Da segnalare che la scocca è del tipo autoportante rinforzata, un po' come sulle auto vere, e questo dà alla Desner qualche carta in più da giocare rispetto a molte rivali nei crash test.

Anche se, è bene ricordarlo, nessun quadriciclo può fornire lo stesso livello di protezione di una vera auto.

Desner Y300, il bagagliaio con 4 sedili in uso

Motore elettrico Potenza 13 kW (17 CV) Coppia n.d. Cambio Assente Trazione Posteriore Velocità 90 km/h Batteria 13,9 kWh Autonomia 150 km WLTP (170 km CLTC) Dimensioni 3,00 x 1,50 x 1,63 m Bagagliaio n.d. Prezzo Da 14.500 euro

Qual è il prezzo della Desner Y300?

La Desner Y300 parte da 12.500 euro per la versione Cargo (2 posti) e 15.500 euro per la Family (4 posti), con possibili sconti fino a 3.000 euro sulle km 0.

A che età si può guidare la Desner Y300?

Essendo un quadriciclo pesante, la Desner Y300 può essere guidata a partire da 16 anni con patente B1.

Qual è l’autonomia della Desner Y300?

L'autonomia dichiarata è di 150 km nel ciclo WLTP europeo, grazie a una batteria da 13,9 kWh e alla frenata rigenerativa.

Che dotazioni ha la Desner Y300?

Tra le dotazioni di serie: aria condizionata (sulla Family), retrocamera, sensori di parcheggio, infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto (opzionale).

Qual è la differenza tra Desner Y300 e Citroen Ami o Fiat Topolino?

La Desner Y300 è un quadriciclo pesante, più potente e veloce (fino a 90 km/h), con maggiore comfort, sicurezza e spazio rispetto ai quadricicli leggeri come Ami e Topolino.

Scopri di più sulla Desner Y300 sul sito ufficiale.

