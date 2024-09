Anteprime per Dongfeng a Torino 2024: in arrivo un SUV e una citycar a batterie

In occasione della kermesse il gruppo asiatico svela due interessanti novità come lo sport utility Voyah Courage e la piccola Dongfeng BOX

Si sono aperti i battenti del Salone Auto Torino 2024 e per l’occasione il gruppo Dongfeng Motor Corporation porta al debutto due importanti novità: in anteprima mondiale presenta Voyah Courage e in anteprima europea Dongfeng Box. Si tratta rispettivamente di un SUV elettrico prodotto da Voyah, uno dei marchi che gravita nell'orbita del gruppo cinese, e una moderna citycar, anch’essa a batterie. Analizziamo insieme i due modelli che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi.

Voyah Courage è uno sport utility che combina un design distintivo con tecnologia di ultima generazione e promette un elevato piacere di guida. Dal punto di vista dello stile, troviamo un frontale imponente con la griglia del radiatore illuminata, un profilo equilibrato e vigoroso una coda con fanali posteriori OLED che esaltano l’estetica del SUV, che assicura anche un ottima efficienza aerodinamica. Effetto wow in abitacolo, grazie a materiali di qualità, arredamenti moderni e dettagli premium come l’illuminazione ambientale a 128 colori e sedili climatizzati e massaggianti. L’esclusivo schermo scorrevole OLED consente di gestire Apple CarPlay e Android Auto di serie e garantisce un’esperienza infotainment molto completa. Il SUV è equipaggiato anche con la funzionalità V2L, (Vehicle-to-Load) per caricare dispositivi esterni con una potenza fino a 6 kW e il sistema audio che garantisce una diffusione del suono anche all’esterno del veicolo.

Gruppo Donfeng Salone Auto Torino 2024: il SUV elettrico Voyah CourageUN SUV CONFORTEVOLE, SICURO E… SOSTENIBILE Lato comfort troviamo in aggiunta tecnologie all’avanguardia come Walking Livehouse, un sistema di luci di benvenuto e suoni personalizzati per creare un’esperienza esclusiva. Ma ci sono anche le sospensioni CDC (Continuous Damping Control) per un comfort di guida e una maneggevolezza di prima classe. Ma il SUV orientale dimostra anche un forte impegno verso la sostenibilità. I materiali ecologici utilizzati hanno ottenuto la certificazione UE OEKO-TEX Standard 100, a garanzia di un minore impatto ambientale. La sicurezza è garantita dal punteggio a 5 stelle nei test di sicurezza EuroNCAP, ma la massima protezione per gli occupanti arriva soprattutto dai rigorosi standard progettuali e dai numerosi sistemi di assistenza (ADAS) di serie, che permettono di raggiungere il livello 2 della guida semiautonoma. Infine, il Voyah Courage ha una capacità di traino fino a 1,7 tonnellate ed è equipaggiato con un sistema di ricarica da 200 kW per ridurre drasticamente i tempi di ricarica.

Dongfeng BOX è una citycar elettrica di quattro metri che offre un'esperienza di guida all’avanguardia. Innanzitutto, ha un design studiato per ottimizzare lo spazio interno, grazie a un passo di ben 2,66 metri. La capacità del bagagliaio è modulabile fino a 945 litri e gli interni sono caratterizzati da una console intelligente per il passeggero con un pratico cassetto a scomparsa, un bracciolo centrale con capiente vano portaoggetti e un comodo portaoggetti nella zona anteriore. Il comfort a bordo è garantito da numerose funzioni avanzate, come i sedili reclinabili “Lay Flat” attivabili con un solo pulsante e il sedile del conducente dotato di funzioni di memoria, riscaldamento, ventilazione e accoglienza. Il cuore del sistema multimediale è un grande schermo touch centrale da 12,8 pollici e troviamo dettagli come lo specchietto di cortesia a luce soffusa e la ricarica wireless per il cellulare a 50W.

Gruppo Donfeng Salone Auto Torino 2024: la citycar elettrica Dongfeng BOXUNO STILE CONTEMPORANEO La citycar cinese si distingue per il suo design sofisticato, con luci a LED a tutta larghezza, un tetto con colore a contrasto, porte senza profilo e maniglie con sensore nascosto. Gli interni riflettono una cura quasi artigianale con un motivo a diamante sui sedili e un’illuminazione ambientale regolabile in 32 colori e personalizzabile. Ma Dongfeng BOX è dotata anche delle innovazioni più moderne in termini di tecnologia come il sistema Intelligent Imaging, con immagini panoramiche a 540° e chassis virtualmente trasparente, il veicolo offre una visione senza precedenti. Il parcheggio può avvenire in maniera completamente automatica, mentre gli ADAS di Livello 2 offrono un’esperienza di guida sicura e ampiamente assistita. Sul fronte autonomia, Dongfeng BOX è equipaggiato con un powertrain elettrico che garantisce una percorrenza tra 330 e 430 km con soli 30 minuti di ricarica super veloce.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/09/2024