Omoda 4 e le quattro ragioni che ne fanno un crossover "sui generis"

Ce la mette veramente tutta, Omoda 4, per convincerli ad alzare gli occhi dal display del cellulare o del pc e a infondere loro la voglia di uscire di casa e mettersi alla guida.

''Loro'' sono i giovani, cioè il target d'elezione di un crossover full hybrid che se costerà davvero solo 20.000 euro come dicono, in Italia potrebbe davvero fare breccia. Tra i baby automobilisti digitali, ma non solo.

Si parla di Omoda 4, in questi giorni, perché Geely - proprietaria dei marchi Omoda&Jaecoo - ne ha svelato in Cina l'aspetto definitivo. E ne ha cambiato il nome: il concept si chiamava Omoda 3.

In vendita da circa metà 2026, Omoda 4 ispira curiosità, non c'è che dire. Pur non rivelando niente che non sia già stato scritto o recitato a voce sugli altri canali online (compreso il nostro), proviamo a declinare l'argomento in modo... personalizzato.

Ecco a voi nuova Omoda 4 in 4 ''pensierini''. Ognuno dedicato a un aspetto specifico.

Omoda 4, eccola in veste definitiva

1. Il crossover che sembra un robot

La prima sorpresa arriva già a colpo d’occhio.

Lungo 4,4 metri, Omoda 4 è un lodevole esercizio di design ispirato al mondo dei mecha giapponesi nel quale linee taglienti, giochi di luce a LED e superfici metalliche trasformano la carrozzeria in un vero cyber-oggetto su ruote.

Un crossover pronto all'uso, sì, ma con la personalità da concept car.

Omoda 4, un look ''robotico''

2. Il pulsante d’accensione “da battaglia”

Dimenticatevi il solito tasto Start/Stop. Su Omoda 4, l’accensione è un piccolo rito.

Un bottone rosso incastonato in una gabbia metallica, come su un caccia futuristico. Premendolo, l’auto si risveglia tra luci e suoni che ricordano più una console di gioco, che non un SUV urbano.

Omoda 4 e il tasto d'accensione: vi ricorda niente, tipo Lambo?

È un dettaglio? Sì, ma uno di quelli che raccontano tanto del carattere di questa Omoda: aggressiva, tecnologica e un po’ “giocosa”. A proposito (vedi sotto)...

3. Abitacolo da videogiocatore

Non solo l'accensione aeronautica. Entrare in Omoda 4 significa immergersi in un set da e-sport.

Due display, illuminazione ambientale dinamica e sedili avvolgenti creano un ambiente da gamer, ma con una raffinatezza inaspettata.

Omoda 4

L’interfaccia AI-driven riconosce la voce del conducente e adatta funzioni e grafica in base allo stile di guida, mentre il sistema multimediale - dicono - è fluido come uno smartphone di ultima generazione. La connettività 5G promette aggiornamenti over-the-air e integrazione completa con i servizi cloud.

Il tipo di cockpit che fa venire voglia di rimanere a bordo anche quando si è già arrivati.

4. Esperienza “co-creata”

Omoda costruisce auto e costruisce ecosistemi. Con Omoda 4 nasce ''Co-Creation Ambassador'', un programma di “co-creazione”, che sollecita (e solletica) i clienti a partecipare alla definizione dei futuri modelli: colori, funzioni digitali, etc.

Questa filosofia, unita a una garanzia fino a 7 anni, trasforma il contratto di acquisto di un'Omoda 4 in un ''contratto di consulenza'', di costante dialogo tra marchio e guidatore.

Omoda 4: un'auto, una ''community''

Omoda 4 forse non piacerà a tutti, ma di certo non le puoi rimproverare di nascondersi dietro l'anonimato. Torneremo a parlare di lei quando conosceremo i prezzi e la data di lancio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/10/2025