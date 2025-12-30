Fiat Pandina Hybrid a 9.950 euro: che cosa c'è di vero nell'offerta

Fiat Pandina Hybrid è in offerta da 9.950 euro con finanziamento: ecco come funziona la promo, cosa include e quanto costa davvero

Solo 9.950 euro per una Fiat Pandina Hybrid nuova. Basta questa cifra per attirare l’attenzione, soprattutto in un momento storico in cui le citycar sotto i 15.000 euro sono diventate una rarità.

L’offerta valida su vetture in pronta consegna - se il contratto viene firmato prima del 28 egnnaio 2025 - promette molto. Ma come spesso accade, è nei dettagli che si capisce se conviene davvero.

Vediamo allora come funziona la promozione, cosa include e soprattutto quanto si spende realmente.

Estate Italiana Fiat, Fiat Pandina Hybrid in promo

Prezzo d’attacco: cosa c’è dietro i 9.950 euro

Il prezzo pubblicizzato riguarda la Fiat Pandina 1.0 Hybrid 65 CV POP, modello d'ingresso con listino ufficiale di 15.950 euro (esclusi IPT e contributo PFU). Il forte sconto nasce dalla combinazione di: 4.500 euro di sconto Fiat; 1.500 euro di sconto aggiuntivo con finanziamento.

Il risultato è un prezzo d’attacco estremamente aggressivo, valido anche senza permuta o rottamazione, ma subordinato all’attivazione del finanziamento. E attenzione: la promo è valida solo su vetture stock in pronta consegna. Se non trovi in concessionaria la versione Pop, il prezzo aumenta.

Fiat Pandina (2024)

Il finanziamento: rate basse, ma occhio al conto finale

La formula proposta da Stellantis Financial Services Italia prevede:

Anticipo: 1.662 euro

35 rate mensili da 99 euro

Durata: 36 mesi

Rata finale (maxi rata): 7.934 euro

TAN fisso: 8,75%

TAEG: 13,23%

Fiat Pandina (2024)

Quanto costa davvero la Pandina Hybrid

Facendo i conti, il costo complessivo dell’operazione supera abbondantemente il prezzo pubblicizzato, anche considerando l’effetto degli sconti iniziali. Nulla di nascosto, ma tutto scritto in piccolo.

L'importo totale dovuto, come indicato esplicitamente, è di 11.421 euro, che tengono conto delle spese di istruttoria, interessi, spese di incasso e imposte. A ciò va però sommato l'anticipo, per un totale di 13.083 euro.

Almeno secondo il piano esemplificativo proposto nella locandina, che può poi essere modificato in concessionaria secondo le esigenze del cliente.

Magari perché all'allestimento base Pop finisci per preferire la Icon con radio DAB, Bluetooth, schermo da 5'' e cruise control. Oppure la Cross, con il suo look da mini SUV, infotainment da 7'' con Apple CarPlay e Android Auto, abbaglianti automatici e 5 posti invece dei 4 standard.

Fiat Pandina: la promo con tutte le clausole scritte in piccolo

L’auto: semplice, ibrida e concreta

Al di là della promo, la Pandina Hybrid resta una delle citycar più razionali sul mercato, recentemente aggiornata con gli aiuti alla guida ADAS necessari per l'omologazione.

Frenata automatica di emergenza, mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio della stanchezza del guidatore e sensori di parcheggio posteriori sono di serie fin dal livello base.

Il motore è il tranquillo 1.0 mild hybrid da 65 CV: perfetto per la città, ma un po' in affanno in autostrada come nelle salite a pieno carico.

A ben guardare, sarebbe più corretto parlare di micro-hybrid, visto che il sistema è a 12 V. Ma poco importa, dopotutto, visto che per la legge è comunque ibrida e tanto basta per far contente molte amministrazioni comunali.

