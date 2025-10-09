La tua Panda cambia nome: da oggi chiamala "Pandina"

Un restyling, sì. Della carta d'identità. E in fondo, che bisogno c'era di mettere mano proprio a lei, Fiat Panda, dal momento che si vende come il pane e dalla prima posizione non la schiodi neanche se miri alle gomme.
Dal 2026, anzi già a partire da oggi, Panda si firma Pandina. Che è un nomignolo che nel listino già compare dal 2024, ma abbinato a specifico allestimento. Da adesso, Fiat Pandina è il nuovo nome di Fiat Panda. Così non c'è il rischio di confonderla con Grande Panda, ottima idea.
Quindi anche tu, che già una Panda la possiedi, d'ora in poi possiedi una... Pandina (o almeno, questo è ciò che ha capito chi scrive).
In realtà, Fiat Panda MY26 (pardon, Pandina) un paio di novità le esprime pure. Tipo la serigrafia ''Pandina'' sul terzo cristallo laterale (vedi sopra), o la omonima scritta sui sedili, in caso di versione Cross (vedi sotto).
Già, perché ritorna l'equipaggiamento Cross, in luogo proprio della versione ''Pandina'', in qualità di top di gamma (gli altri due equipaggiamento si chiamano sempre Pop e Icon).
Fiat Pandina Cross, gli interni
Va da sé che sotto il cofano abita ancora il solito 3 cilindri 1,0 litri da 70 CV di potenza, con tecnologia mild hybrid 12 volt. E tanto basta, secondo la legge, per appartenere alla categoria delle auto ibride.
Novità riguardano per caso i prezzi? No, Fiat Pandina Hybrid parte di listino sempre da 15.950 euro, in promo a 9.950 euro in caso di finanziamento e permuta o rottamazione.
Fiat Pandina da 9.950 euro (con rottamazione)
La novità, almeno finché non esaurisce l'ecobonus, è che sotto la soglia ''psicosomatica'' dei 10.000 euro, Fiat Pandina non è l'unico modello Fiat (c'è persino un ''Pandone''!).
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Panda 1.0 FireFly 70 CV S&S Hybrid Panda
|70 / 51
|16.800 €
|Panda Pandina 1.0 FireFly 70 CV S&S Hybrid
|70 / 51
|19.800 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Panda visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Panda