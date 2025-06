Acquisti l'auto a rate? C'è lo sconto! E invece la paghi di più. Ecco quanto

Scarsa trasparenza, costi occulti. La ricerca Altroconsumo svela il lato oscuro dei finanziamenti. Ecco come non farsi "fregare"

Vendere! Vendere! Sì, ma vendere servizi, prima ancora che il prodotto. E in tempi di mercato in crisi e margini ridotti sulla vendita di auto, le concessionarie spingono il finanziamento.

I concessionari non sono né buoni, né cattivi. I concessionari insistono per il finanziamento per una questione di sopravvivenza propria.

Il punto è che il finanziamento non è una win-win situation. La concessionaria ci guadagna (un po' di) soldi, l'automobilista perde (un bel po' di) soldi.

Anche se al finanziamento si associa uno sconto generoso: sei sicuro di aver risparmiato?

L'inchiesta di Altroconsumo, associazione che in materia di difesa dei consumatori ha una grande esperienza, è approfondita e significativa.

Quando acquisti l'auto a rate e ricevi lo sconto sul prezzo finale, inconsapevolmente stai alimentando una spirale di pratiche opache che è bene conoscere più a fondo.

In modo che, al prossimo acquisto, tu possa avanzare richieste legittime. E magari, risparmiare per davvero.



Finanziamenti auto: non è tutto oro...

Altroconsumo si è avventurato in una campagna di mistery shopping, visitando 90 concessionarie in 9 città italiane, da Milano a Cagliari. Il quadro è preoccupante:

Cifre trasparenti?

No. Venditori che mostrano TAN e TAEG, ma senza chiarire quanto effettivamente il cliente spenda.



Documenti utili?

Pochi. Solo il 16% fornisce il modulo europeo SECCI , obbligatorio e fondamentale per capire tassi, spese e condizioni.



Professionalità?

Scarsina. In genere, preventivi incompleti scritto a mano, pochi dettagli sui costi reali.



In concessionaria, spesso ottieni scarse informazioni chiave

In generale, non esattamente l'esperienza che ti aspetti quando sei sul punto di fare un acquisto che, su una scala assoluta, si classifica al secondo posto dopo l'acquisto di casa.

Maxirata e la variabile chilometraggio

Racconta Altroconsumo come circa il 39% dei concessionari proponga la classica maxirata finale (o VFG – Valore Futuro Garantito), mentre solo il 6% suggerisce come prima opzione un finanziamento lineare, senza maxirata.

Il punto è che quasi nessuno spiega come questa benedetta maxirata funzioni davvero. Ovvero, nessuno che elenchi principi semplici semplici, come ad esempio:

che l’ anticipo è al massimo del 30% dell'importo totale;

che le rate mensili coprono solo parte del valore;

che la maxirata si aggira normalmente al 40% del prezzo;

che se percorri più km di quanti stabiliti in fase di contratto, la rata mensile sale e la rata finale scende (si stima un valore finale dell’auto più basso).



Esci di concessionaria che ne sai meno di prima

Sconto con finanziamento: quanto spendo... in più

Eccoci al dato chiave. Incrociando i preventivi raccolti, il report Altroconsumo calcola come un finanziamento medio di 44 mesi possa costare al consumatore anche molto di più, rispetto al valore d’acquisto in contanti.

Molto di più, ovvero una quota compresa tra i seguenti estremi:

13-26%



Cioè anche oltre un quarto in più del prezzo che avresti pagato senza il finanziamento. Con buona pace dello sconto praticato solo ed esclusivamente (nel più delle volte) con l'opzione dell'acquisto a rate.

Sconto associato al finanziamento: occhio alle trappole

Per evitare brutte sorprese, Altroconsumo elenca alcune dritte da seguire. Che sottoscriviamo.

Non fermarti al primo concessionario : visita più realtà.

Chiedi sempre il modulo SECCI , il documento ufficiale con TAN, TAEG, importo totale del finanziamento e relativo costo.

Controlla due voci fondamentali: Importo totale del credito (quanto stai finanziando, inclusi servizi/polizze); Importo totale dovuto (quanto spenderai realmente in tutto).

Verifica il TAEG tramite strumenti online (anche collegandolo a un prestito personale).

Ricorda i 14 giorni di diritto di recesso e la possibilità di rimborsare in anticipo : interesse retrogrado max. 1% ; interesse 0,5% se manca meno di un anno; interessi 0% sotto i 10.000 euro.

In caso di controversie, rivolgiti all’Arbitro bancario e finanziario.



Finanziamenti auto: conosci i tuoi diritti?

