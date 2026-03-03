Motore PureTech di Stellantis, cinghia o catena? Ecco come scoprirlo

Il motore PureTech ha causato molti problemi a Stellantis, non solo economici ma pure d'immagine. La problematica dell'usura precoce della cinghia a bagno d'olio ha fatto molto discutere e ha portato a compagne di richiamo e a interventi tecnici. Per eliminare alla radice il problema, Stellantis ha deciso di sostituire la cinghia di distribuzione a bagno d'olio con una più robusta catena.

Il problema della cinghia a bagno d'olio

In determinate condizioni, sopratutto sulle auto utilizzate prevalentemente in città o comunque su brevi percorsi, il degrado precoce dell'olio portava a un'usura della cinghia di distribuzione. Con il tempo, la cinghia, consumandosi, poteva andare a contaminare l'olio del motore andando così a intasare il sistema di lubrificazione del motore, con tutti i problemi di affidabilità del caso. Con l'arrivo della versione EB2 Gen3 del 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata nel 2023, il problema è stato risolto grazie alla scelta di utilizzare la catena.

Cinghia a catena?

Il PureTech è utilizzato da tempo su moltissimi modelli del Gruppo Stellantis. Come facciamo a sapere esattamente quali sono le auto che dispongono della versione aggiornata con la più robusta catena di distribuzione? La versione EB2 Gen3 del PureTech oggi è utilizzata come base per le motorizzazioni Hybrid da 110 CV e da 145 CV. Dunque, i modelli con il cambio automatico a 6 rapporti con all'interno una piccola unità elettrica, dispongono dell'ultima generazione del PureTech. Ci possono invece essere dubbi sulle versioni con il motore non elettrificato da 100 CV abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Già perché il PureTech con catena a bagno d'olio non è scomparso di colpo e per esaurite le scorte, pur oramai fuori produzione, questo motore ha continuato a essere installato su alcuni modelli come sulla Peugeot 208 che proprio adesso è stata aggiornata con la nuova unità.

Per scoprire la versione del motore presente sulla propria vettura ci sono diversi modi. Ad esempio, si può vedere dove è posizionato il tappo del serbatoio dell'olio. Se si trova nella parte superiore sinistra del vano motore siamo in presenza della nuova generazione. Si può anche togliere il tappo e dare un'occhiata dentro per verificare se si vede la cinghia o la catena. Ma senza dover aprire il cofano dell'auto, ancora più semplice è verificare il codice del motore. Le vecchia generazione con la cinghia a bagno d'olio è identificata dalle sigle EB2ADTD, EB2DT, EB2DTS e EB2ADTX. La generazione del PureTech com catena di distribuzione è invece identificata dai codici EB2LTED e EB2LTEDH2.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/03/2026