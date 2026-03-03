Peugeot 208, addio alla cinghia a bagno d'olio: arriva il nuovo 1.2 a catena

Il motore PureTech ha fatto molto discutere nel corso degli ultimi anni. Presente su moltissimi modelli del Gruppo, questo motore è diventato ''famoso'' per via del problema della cinghia di distribuzione a bagno d'olio . Una problematica che ha portato a un danno economico ma ancora più importante, a un danno d'immagine. Infatti, la reputazione di questo motore è stata compromessa. Ovviamente Stellantis è intervenuta per risolvere le criticità del PureTech e nel 2023 è stata introdotta la versione EB2 Gen3 in cui la cinghia a bagno d'olio è stata sostituita con una più robusta catena di distribuzione . Una scelta che ha permesso di garantire alla clientela maggiore affidabilità nel tempo. Ricordiamo che il problema era legato principalmente a un'usura anticipata della cinghia a bagno d'olio in determinate condizioni. Per questo, Stellantis è dovuta intervenire con richiami e interventi di aggiornamento. La vera svolta è comunque arrivata con l'introduzione della catena di distribuzione.

Oggi, l'ultima versione del 3 cilindri da 1,2 litri è presente su modelli come FIAT Grande Panda, FIAT 600, Alfa Romeo Junior, Lancia Ypsilon, Citroen C3, nuova Peugeot 308, nuova Opel Astra e nuova Peugeot 408. In molti casi, anche in abbinamento al sistema Mild Hybrid. Infatti, il PureTech è alla base delle motorizzazioni Hybrid da 110 CV e 145 CV che sono utilizzate spesso all'interno della gamma delle vetture di Stellantis.Tuttavia, il vecchio PureTech con cinghia a bagno d'olio non è sparito dall'oggi a domani. Tra gli ultimi modelli a disfarsi definitivamente della cinghia a bagno d'olio, la Peugeot 208 .

UN NUOVO 3 CILINDRI 1,2 LITRI

Per questo modello arriva infatti un nuovo 3 cilindri turbo da 1,2 litri da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti . Tale unità adotta il ciclo miller e può contare su diversi miglioramenti tecnici. I tecnici di Stellantis hanno infatti rivisto testata, pistoni, sistema di aspirazione, gestione termica e altro. Ovviamente, al posto della cinghia di distribuzione a bagno d'olio arriva la più robusta catena. Il tutto, con l'obiettivo di migliorare robustezza e affidabilità. La nuova unità è omologata Euro 6e-bis. Il nuovo Turbo Benzina 100 CV entra quindi in gamma, andando ad affiancare le altre versioni Hybrid e 100% elettriche della Peugeot 208.

Prezzi

Il nuovo motore 3 cilindri da 1,2 litri è proposto in Italia a partire dal mese di febbraio 2026 sulla Peugeot 208 negli allestimenti Style, Edition, Business e Allure. I prezzi? Si parte da 22.350 euro .

Stile: 22.350 euro

Edizione: 22.550 euro

Attività commerciale: 23.050 euro

Allure: 24.000 euro

La nuova unità dovrebbe arrivare anche sulla Peugeot 2008. In Germania è già ordinabile, mentre si attendono novità per l'Italia.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/03/2026