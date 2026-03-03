Novità Peugeot

Peugeot 208, addio alla cinghia a bagno d'olio: arriva il nuovo 1.2 a catena

Debutta sulla 208 il nuovo 1.2 turbo 100 CV con catena di distribuzione

Il motore PureTech ha fatto molto discutere nel corso degli ultimi anni. Presente su moltissimi modelli del Gruppo, questo motore è diventato ''famoso'' per via del problema della cinghia di distribuzione a bagno d'olio . Una problematica che ha portato a un danno economico ma ancora più importante, a un danno d'immagine. Infatti, la reputazione di questo motore è stata compromessa. Ovviamente Stellantis è intervenuta per risolvere le criticità del PureTech e nel 2023 è stata introdotta la versione  EB2 Gen3  in cui la cinghia a bagno d'olio è stata sostituita con una più robusta  catena di distribuzione . Una scelta che ha permesso di garantire alla clientela maggiore affidabilità nel tempo. Ricordiamo che il problema era legato principalmente a un'usura anticipata della cinghia a bagno d'olio in determinate condizioni. Per questo, Stellantis è dovuta intervenire con richiami e interventi di aggiornamento. La vera svolta è comunque arrivata con l'introduzione della catena di distribuzione.

Oggi, l'ultima versione del 3 cilindri da 1,2 litri è presente su modelli come FIAT Grande Panda, FIAT 600, Alfa Romeo Junior, Lancia Ypsilon, Citroen C3, nuova Peugeot 308, nuova Opel Astra e nuova Peugeot 408. In molti casi, anche in abbinamento al sistema Mild Hybrid. Infatti, il PureTech è alla base delle motorizzazioni Hybrid da 110 CV e 145 CV che sono utilizzate spesso all'interno della gamma delle vetture di Stellantis.Tuttavia, il vecchio PureTech con cinghia a bagno d'olio non è sparito dall'oggi a domani. Tra gli ultimi modelli a disfarsi definitivamente della cinghia a bagno d'olio, la Peugeot 208 .

UN NUOVO 3 CILINDRI 1,2 LITRI

Per questo modello arriva infatti un nuovo 3 cilindri turbo da 1,2 litri da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti . Tale unità adotta il ciclo miller e può contare su diversi miglioramenti tecnici. I tecnici di Stellantis hanno infatti rivisto testata, pistoni, sistema di aspirazione, gestione termica e altro. Ovviamente, al posto della cinghia di distribuzione a bagno d'olio arriva la più robusta catena. Il tutto, con l'obiettivo di migliorare robustezza e affidabilità. La nuova unità è omologata Euro 6e-bis. Il nuovo Turbo Benzina 100 CV entra quindi in gamma, andando ad affiancare le altre versioni Hybrid e 100% elettriche della Peugeot 208.

Prezzi

Il nuovo motore 3 cilindri da 1,2 litri è proposto in Italia a partire dal mese di febbraio 2026 sulla Peugeot 208 negli allestimenti Style, Edition, Business e Allure. I prezzi? Si parte da 22.350 euro .

  • Stile: 22.350 euro
  • Edizione: 22.550 euro
  • Attività commerciale: 23.050 euro 
  • Allure: 24.000 euro

La nuova unità dovrebbe arrivare anche sulla Peugeot 2008. In Germania è già ordinabile, mentre si attendono novità per l'Italia.

