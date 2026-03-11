Cherokee con cuore... Yaris? Jeep e l'ibrido Toyota (almeno un po')

Lo sapevi che il full hybrid del SUV Jeep per gli USA e il full hybrid del "Piccolo Genio" sono un po' parenti? La joint venture

Il titolo è provocatorio, visto che Cherokee e Yaris non si sono mai incrociate in vita loro. Ma si sa, che ogni leggenda ha il suo fondo di verità.

Il contesto è quello di Stellantis che, negli USA, mette in pausa le plug‑in e punta forte sugli ibridi “puri”, più economici da sviluppare e più rapidi da portare sul mercato. Ma invece di reinventare la ruota, sceglie la via più pragmatica: prendere tecnologia già pronta da chi la sa fare.

Scopre ora CNBC che nuova Jeep Cherokee 2026 monta un sistema ibrido Blue Nexus, joint venture giapponese che fornisce – guarda caso – la stessa architettura a due motori elettrici che animano molte Toyota ibride.

Jeep Cherokee 2026 ha un ibrido che è anche un po' Toyota

La notizia è seria, ma l’immaginazione corre: Cherokee 1.6 Hybrid 116 CV, modalità “Trail Rated - ma solo se non è troppo ripido”.

Oppure una Grand Cherokee con il tre cilindri Toyota che, sotto sforzo, chiede scusa in giapponese.

Ovviamente, non succederà: Stellantis usa sì tecnologia Toyota‑derivata, ma con motori propri e integrazione su misura. Però l’idea di una Jeep col cuoricino della Yaris resta irresistibile.

E per puro divertimento editoriale, noi continuiamo a sperare in una impossibile ''Jeep Yaris Trail Edition''.

Fonte: CNBC

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/03/2026