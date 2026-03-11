Cherokee con cuore... Yaris? Jeep e l'ibrido Toyota (almeno un po')

Il titolo è provocatorio, visto che Cherokee e Yaris non si sono mai incrociate in vita loro. Ma si sa, che ogni leggenda ha il suo fondo di verità.
Il contesto è quello di Stellantis che, negli USA, mette in pausa le plug‑in e punta forte sugli ibridi “puri”, più economici da sviluppare e più rapidi da portare sul mercato. Ma invece di reinventare la ruota, sceglie la via più pragmatica: prendere tecnologia già pronta da chi la sa fare.
Scopre ora CNBC che nuova Jeep Cherokee 2026 monta un sistema ibrido Blue Nexus, joint venture giapponese che fornisce – guarda caso – la stessa architettura a due motori elettrici che animano molte Toyota ibride.
Jeep Cherokee 2026 ha un ibrido che è anche un po' Toyota
La notizia è seria, ma l’immaginazione corre: Cherokee 1.6 Hybrid 116 CV, modalità “Trail Rated - ma solo se non è troppo ripido”.
Oppure una Grand Cherokee con il tre cilindri Toyota che, sotto sforzo, chiede scusa in giapponese.
Ovviamente, non succederà: Stellantis usa sì tecnologia Toyota‑derivata, ma con motori propri e integrazione su misura. Però l’idea di una Jeep col cuoricino della Yaris resta irresistibile.
E per puro divertimento editoriale, noi continuiamo a sperare in una impossibile ''Jeep Yaris Trail Edition''.
Fonte: CNBC