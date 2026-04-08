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Jeep Avenger Black Edition, ordini aperti per la serie speciale: caratteristiche e prezzi

Avatar di Filippo Vendrame, il 08/04/26

2 ore fa - Gli ordini sono aperti ufficialmente in Italia

Dettagli esclusivi in nero, motorizzazioni ibride ed elettriche

Dopo il suo debutto al Salone di Bruxelles, arriva in Italia la nuova Jeep Avenger Black Edition, serie speciale del B-SUV che nel nostro Paese sta avendo molto successo in termini di vendite. Disponibile solamente con le motorizzazioni e-Hybid da 110 CV e 100% elettrica, si può ordinare a partire da 29.700 euro.

Jeep Avenger Black Edition

La Jeep Avenger si veste di nero

Questa serie speciale si basa sull'allestimento Altiude e si caratterizza per una serie di elementi estetici esclusivi in colore nero. In particolare, troviamo loghi Jeep e Avenger in nero, cerchi in lega da 17 pollici neri, paraurti e dettagli sempre in colore nero. Salendo a bordo, pure la console centrale presenta una finitura nera. Inoltre, la dotazione della Jeep Avenger Black Edition include i vetri posteriori oscurati. Sempre a bordo troveremo sedili in tessuto‑vinile premium, mentre la dotazione tecnologica prevede un quadro strumenti digitale e il sistema infotainment, entrambi da 10,25 pollici.

Tutte le Jeep Avenger Black Edition potranno contare poi su Selec‑Terrain con sei modalità di guida e Hill Descent Control. Per chi non la volesse tutta nera, questa serie speciale si potrà avere anche nelle altre colorazioni normalmente disponibili per il B-SUV, comprese le varianti bicolore con tetto nero. Tra gli accessori disponibili, per chi volesse personalizzarla ulteriormente, ci sono il sistema audio premium JBL, il Winter Pack con sedili e parabrezza riscaldati, il sistema di navigazione e il portellone elettrico hands‑free.

Jeep Avenger Black Edition

Motori

Come accennato all'inizio, Jeep Avenger Black Edition si potrà avere nella versione e-Hybrid da 110 CV, cioè il ben noto powertrain Mild Hybrid di Stellantis, oppure nella variante elettrica con motore d 156 CV, batteria da 54 kWh e autonomia di poco superiore ai 400 km.

Prezzo

Da 29.700 euro, oppure con finanziamento e rate a partire da 299 euro.

Prezzo di listino 29.700 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Prezzo Promo 26.200 euro. Anticipo 12.682 euro - Importo Totale del Credito 13.789 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 14.387,46 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 35,46 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate da 299 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. 

Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026
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Listino Jeep Avenger
AllestimentoCV / KwPrezzo
Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude 100 / 7424.300 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Longitude 100 / 7426.000 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude 100 / 7426.300 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Altitude 100 / 7428.000 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit 100 / 7429.300 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Summit 100 / 7431.000 €
Avenger BEV 156 CV Longitude - / -39.400 €
Avenger BEV 156 CV Altitude - / -40.400 €
Avenger BEV 156 CV Summit - / -42.400 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Jeep Avenger visita la pagina della scheda di listino.

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