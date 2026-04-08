Jeep Avenger Black Edition, ordini aperti per la serie speciale: caratteristiche e prezzi

Dopo il suo debutto al Salone di Bruxelles, arriva in Italia la nuova Jeep Avenger Black Edition, serie speciale del B-SUV che nel nostro Paese sta avendo molto successo in termini di vendite. Disponibile solamente con le motorizzazioni e-Hybid da 110 CV e 100% elettrica, si può ordinare a partire da 29.700 euro.

Jeep Avenger Black Edition

La Jeep Avenger si veste di nero

Questa serie speciale si basa sull'allestimento Altiude e si caratterizza per una serie di elementi estetici esclusivi in colore nero. In particolare, troviamo loghi Jeep e Avenger in nero, cerchi in lega da 17 pollici neri, paraurti e dettagli sempre in colore nero. Salendo a bordo, pure la console centrale presenta una finitura nera. Inoltre, la dotazione della Jeep Avenger Black Edition include i vetri posteriori oscurati. Sempre a bordo troveremo sedili in tessuto‑vinile premium, mentre la dotazione tecnologica prevede un quadro strumenti digitale e il sistema infotainment, entrambi da 10,25 pollici.

Tutte le Jeep Avenger Black Edition potranno contare poi su Selec‑Terrain con sei modalità di guida e Hill Descent Control. Per chi non la volesse tutta nera, questa serie speciale si potrà avere anche nelle altre colorazioni normalmente disponibili per il B-SUV, comprese le varianti bicolore con tetto nero. Tra gli accessori disponibili, per chi volesse personalizzarla ulteriormente, ci sono il sistema audio premium JBL, il Winter Pack con sedili e parabrezza riscaldati, il sistema di navigazione e il portellone elettrico hands‑free.

Jeep Avenger Black Edition

Motori

Come accennato all'inizio, Jeep Avenger Black Edition si potrà avere nella versione e-Hybrid da 110 CV, cioè il ben noto powertrain Mild Hybrid di Stellantis, oppure nella variante elettrica con motore d 156 CV, batteria da 54 kWh e autonomia di poco superiore ai 400 km.

Prezzo

Da 29.700 euro, oppure con finanziamento e rate a partire da 299 euro.

Prezzo di listino 29.700 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Prezzo Promo 26.200 euro. Anticipo 12.682 euro - Importo Totale del Credito 13.789 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 14.387,46 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 35,46 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate da 299 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026